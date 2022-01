Josh Hartnett dit qu’il s’est éloigné d’Hollywood pour des raisons de santé mentale

Josh Hartnett, dans une rare interview, explique qu’il a finalement décidé de quitter Hollywood pour sa propre santé mentale. L’ancien acteur a déclaré lors de son apparition dans l’émission matinale australienne Sunrise le mercredi 8 décembre que sa décision de garder « Hollywood à distance » était le meilleur choix pour sa santé mentale.

« Heureusement, je pense que je l’ai compris très tôt dans ma vie », a-t-il déclaré, selon le Daily Mail. « Il s’agit de créer une bonne vie à la maison et de pouvoir faire des choses sauvages et merveilleuses comme faire des films, ce qui est un tel privilège. »

Hartnett est rapidement devenu célèbre à la fin des années 90 et au début des années 2000 en réalisant des films comme Pearl Harbor et 40 Days and 40 Nights. Ses crédits les plus récents incluent des émissions comme Penny Dreadful. L’acteur a déclaré à news.com.au qu’il ne regrettait pas certains des grands films qu’il avait refusés, comme Brokeback Mountain. Heath Ledger a finalement endossé le rôle face à Jake Gyllenhaal. « Malheureusement, j’allais faire Brokeback Mountain, et j’avais un contrat avec Black Dahlia que je devais filmer, donc j’ai dû abandonner », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il « avait toujours voulu embrasser » Joaquin Phoenix, qui était en pourparlers pour jouer sa co-star à l’époque.

Hartnett a déclaré à Details en 2014 qu’il avait décidé d’arrêter de faire des films parce qu’il « ne faisait confiance à personne ». « Je ne pouvais vraiment aller nulle part. Je ne me sentais pas bien dans ma peau. J’étais seul. Je ne faisais confiance à personne. »

Il a poursuivi en disant que sa décision de partir a finalement affecté les films qui lui ont été proposés plus tard dans sa carrière. « Heureusement, on me propose toujours des rôles au cinéma et à la télévision, mais il y a des années, si je voyais un rôle que je voulais, il y avait de bonnes chances que je puisse l’attraper », a-t-il déclaré. « Quand je vois un rôle maintenant, je dois me battre pour ça. Ce n’est pas mal. C’est en fait plus gratifiant. Déprimant quand quelque chose ne va pas dans ton sens, mais seulement pendant une minute. »

« J’ai commencé à faire des films plus petits, [since] les films ne m’éloignaient pas très souvent des enfants », a-t-il expliqué à Yahoo Entertainment plus tôt cette année. « Je n’ai pas vraiment pris de pauses majeures qui étaient prévues, j’avais juste des enfants. »