Josh Hawley lance un défi à Big Tech – et à gauche ⋆ .

Ma mission : lire et critiquer The Tyranny of Big Tech, le nouveau livre du sénateur américain junior républicain du Missouri, Josh Hawley.

J’attendais vraiment avec impatience le plaisir de donner un sens à une œuvre au titre radical d’un conservateur, non, d’un réactionnaire, qui non seulement dénonce les pouvoirs et les profits de Facebook, Twitter, Google, Amazon et Apple, mais propose également de les briser. .

J’ai pensé que la seule difficulté serait d’intégrer toutes les pièces : la politique de droite de Hawley, ses ambitions politiques bien connues, ses efforts scandaleux pour soutenir la tentative de coup d’État de Trump, l’histoire de la publication de son livre, et bien sûr, ce qu’il avait à dire.

J’ai eu tort. Ce n’était pas amusant, c’était énervant. Pas simplement parce que je n’arrêtais pas de rencontrer des références historiques sympathiques à des grèves et à des campagnes que je n’avais jamais anticipées dans un livre d’un politicien de droite, mais encore plus parce que dans l’avant-dernier chapitre de Hawley, je suis tombé sur – boum – des paragraphes qui m’ont vraiment bouleversé. Trois paragraphes qui ont rendu à la fois un récit de la promesse, de l’impératif et des luttes démocratiques de l’Amérique et un appel à l’action démocratique que je pouvais facilement imaginer avoir écrit moi-même.

Il écrit à propos d’un récit de lutte de classe radical-démocratique que des politiciens tels que le socialiste Bernie Sanders et la progressiste Elizabeth Warren, en fait, chaque démocrate progressiste autoproclamé, aurait dû articuler et cultiver pendant des années, mais, à mon exaspération persistante et à celle de la gauche défaillances persistantes, n’avait pas. Et pourtant, bon sang, c’était Josh Hawley qui faisait ça.

Considérez les paragraphes. Lisez-les à haute voix comme s’il s’agissait des mots d’un discours de campagne (ce qu’ils peuvent finir par devenir) :

Big Tech occupe une place aussi importante que n’importe quelle puissance d’entreprise dans l’histoire américaine, aussi grande que les chemins de fer d’il y a un siècle, aussi grande que la fiducie de l’acier, la fiducie du pétrole et la fiducie de l’argent du plus haut de l’âge d’or. Son influence est prodigieuse ; sa portée est large. Et pourtant, à l’instar de ces monopoles antérieurs, le pouvoir des Big Tech est finalement précaire, car les Américains ne se contentent jamais longtemps d’être gouvernés par des barons. Ils s’agitent, ils protestent. Ils se rebellent contre cela. C’est ce qui se passe maintenant. Et c’est pourquoi il y a lieu d’espérer… Il est possible d’imaginer un avenir au-delà du libéralisme d’entreprise. Cette économie politique a dominé la vie américaine depuis un siècle maintenant…, mais elle n’a pas bien servi l’Amérique. Il a régulièrement érodé le pouvoir et la position de la classe ouvrière. Il n’a cessé d’élargir nos divisions de classe et d’installer une élite professionnelle à la proue de la société, une élite qui s’éloigne de plus en plus de la vie et des aspirations des travailleurs d’année en année. Le libéralisme d’entreprise s’avère être une économie politique de l’aristocratie, tout à fait du genre de celles que les fondateurs craignaient et contre lesquelles ils mettaient en garde, du genre contre lesquelles les populistes ont fait des remontrances et Theodore Roosevelt a résisté, et cela fait maintenant un siècle de trop longtemps qu’il est avec nous. La bataille pour mettre fin à la tyrannie des Big Tech est en fin de compte une bataille pour briser l’emprise du libéralisme d’entreprise.

Ces mots sont engageants, voire encourageants, n’est-ce pas ? Mais que devons-nous penser du fait que Josh Hawley les a écrits ? Cette question m’obsédait, et je n’ai finalement compris ce qu’ils présageaient que lorsque je me suis détourné des événements actuels et que j’y ai pensé en termes de quarante-cinq dernières années de campagnes de guerre de classe et de guerre de culture corporatives et conservatrices.

Hawley est intelligent. En effet, dangereux. Il peut agir comme l’apprenti de Trump. Mais je me suis rendu compte que sa véritable inspiration est probablement Ronald Reagan : le Reagan qui a reconnu que les travailleurs américains, malgré toutes leurs peurs et frustrations face aux multiples crises de la fin des années 1970, ont continué à croire en la promesse de la nation, ressentir l’impératif qu’il a engendré et aspirer à l’action.

C’est le Reagan qui a formé une étrange coalition de «nouvelle droite» composée de dirigeants d’entreprise, d’hommes d’affaires de la rue principale, d’évangéliques chrétiens, d’intellectuels conservateurs, néoconservateurs et libéralistes et de groupes à intérêt unique tels que la NRA pour remporter l’investiture républicaine. . Le Reagan qui a choqué les conservateurs lorsqu’il a accepté la nomination en citant les paroles de héros populaires de la gauche et des travailleurs – Thomas Paine, Abraham Lincoln et Franklin Roosevelt.

Le Reagan qui a détourné les fondateurs, les Stars and Stripes, et (ne bronchez pas) l’idée de l’exceptionnalisme américain, les a dépouillés de leurs vies, histoires et significations révolutionnaires et radicales, et les a transformés en champions, symbole et vision d’un gouvernement limité, d’une entreprise privée et d’une nation confessionnelle. Le Reagan qui a appelé les Américains à se joindre à lui dans une « croisade pour Make America Great Again (oui, il l’a dit avant Trump), et a remporté la présidence en 1980 en battant l’impopulaire président démocrate néolibéral, Jimmy Carter.

Tu arrives où je veux en venir ?

Le sénateur Hawley veut être président. En fait, selon la plupart des témoignages, il avait hâte de succéder à Trump à la Maison Blanche, même si qui savait que sa quête de vision était si puissante qu’elle le conduirait à faire tout ce qui était en son pouvoir pour essayer de garantir que Trump lui-même remettrait le clés pour lui.

Sérieusement, qui pourrait imaginer que Hawley embrasserait le «grand mensonge» que Trump, et non Joe Biden, a remporté en novembre, se présenterait au Congrès le 6 janvier pour contester officiellement le décompte des bulletins de vote du Collège électoral et aider à transformer la foule en masse à l’extérieur le Capitole en une foule en colère, destructrice et meurtrière ? Vous vous souvenez de son coup de poing encourageant alors qu’il se dirigeait vers le bâtiment ? Peu de temps après, il a rejoint 34 collègues républicains pour bloquer un projet de loi lançant une enquête du Congrès sur les terribles événements de cette journée. Pourtant, étant donné que le GOP est devenu un parti de réactionnaires, il est impossible de dire s’il s’est disqualifié d’une candidature présidentielle.

Hawley a évidemment écrit The Tyranny of Big Tech pour préparer le terrain pour une éventuelle course. Et son livre indique clairement que, malgré sa filiation de banquier et son éducation d’élite à la Stanford and Yale Law School, il est déterminé à se distinguer en tant que populiste parmi les républicains. (Même à cette distance de DC, j’entends Thomas Frank crier « Il n’y a pas de populiste de droite ! »).

Initialement contracté par Simon & Schuster (qui se trouve être l’un de mes propres éditeurs), le livre de Hawley s’est retrouvé chez la maison d’édition conservatrice Regnery après que Simon & Schuster a annulé le contrat en réaction aux actions de Hawley le 6 janvier. Malheureusement, cela a bien servi Hawley. , car cela a contribué à faire du livre un best-seller national et a renforcé ses propres efforts pour se présenter comme un champion du peuple contre les pouvoirs en place, corporatifs ou politiques.

La préface est généralement la dernière chose qu’un auteur écrit. Hawley ouvre le sien avec : « C’est un livre que les monopoles d’entreprise ne voulaient pas que vous lisiez. Les entreprises américaines ont essayé de l’annuler, tout comme elles ont essayé de m’annuler et d’annuler ou de contrôler le discours, la communication, même les idées de millions d’Américains.

Dans la première partie de son livre, Hawley commence par ressusciter la vision anti-aristocratique des fondateurs d’une République gouvernée par « l’homme et la femme ordinaires ». Il passe ensuite en revue les diverses campagnes et initiatives des populistes, des syndicalistes et des progressistes – notamment “Trust-Buster” Theodore Roosevelt – pour soutenir cette vision contre le pouvoir, la richesse et les ambitions en expansion des Robber Barons of the Gilded. Âge. Enfin, il raconte comment le président Woodrow Wilson a (soi-disant) sauvé les géants de l’entreprise de la politique antitrust de TR en transférant les questions antitrust à une nouvelle Commission fédérale du commerce, en « corporatisant » le gouvernement lui-même « sur le modèle de la société moderne et progressiste, » et créer une élite d’experts qui non seulement réglementeraient les affaires pour assurer la prospérité pour tous, mais libéreraient les citoyens de leurs travaux démocratiques d’autonomie en leur permettant de poursuivre l’autonomisation par la consommation.

Dans la deuxième partie, Hawley examine de manière critique et dénonce de manière accablante les pouvoirs, les pratiques et les bénéfices des fiducies d’entreprise d’aujourd’hui – Facebook, Twitter, Google, Amazon et Apple – et leurs patrons « robber baron » (Mark Zuckerberg, Jack Dorsey et Jeff Bezos me vient le plus facilement à l’esprit) des ambitions voraces de « tout contrôler », de la politique aux idées en passant par le comportement personnel. Ces chapitres ne sont pas exactement originaux, mais ils présentent un acte d’accusation puissant non seulement contre les opérations d’entreprise de Big Tech, mais aussi le rôle des politiciens républicains et démocrates dans leur octroi de licence.

Dans la troisième partie, propulsée par la vision des fondateurs et la menace que représentent pour elle les grandes entreprises technologiques, Hawley propose de briser ces fiducies d’entreprise et de réglementer de manière agressive les nouvelles petites entreprises.

Le livre distingue clairement Hawley de ses collègues républicains. Et pourtant, autant ses références et ses propositions sentent le populisme et le progressisme, elles ne font finalement pas de lui un populiste, progressiste ou radical. Notez ses affirmations et omissions historiques : alors que les Fondateurs ont élaboré des documents révolutionnaires d’histoire mondiale projetant une république sans précédent, ils n’en ont guère envisagé une – comme Lincoln le dira des décennies plus tard – de, par et pour le peuple. Tout comme nos dirigeants et gouverneurs d’aujourd’hui, ils craignaient l’esprit démocratique et l’énergie du peuple dans toute sa diversité que le Common Sense de Thomas Paine a déchaîné. Ils ont accepté l’esclavage et marginalisé les femmes. Ils ont également mis en place d’importantes barrières constitutionnelles fédérales et étatiques pour contenir les aspirations démocratiques des travailleurs blancs.

Hawley omet de mentionner que les plans envisagés par les populistes pour mettre fin aux barons des voleurs comprenaient la nationalisation des chemins de fer, la création d’un système financier coopératif et, finalement, la transformation des États-Unis en un Commonwealth coopératif. Il ne fait également aucune référence à Eugene Debs, dont le Parti socialiste à l’époque était sans doute le parti le plus attaché à la vision d’une république américaine de, par et pour le peuple. Enfin, il célèbre Teddy Roosevelt pour avoir brisé certaines confiances, mais oublie de mentionner que TR en a protégé d’autres. Et bien que je déteste défendre Woodrow Wilson, je dois noter que Wilson a également abordé le problème des fiducies et des monopoles en signant la loi Clayton Antitrust Act et, oui, en créant la Federal Trade Commission en 1914.

Idéalement, Hawley coupe son récit historique en 1920. Je soupçonne qu’il le fait pour éviter de reconnaître comment Franklin Roosevelt et les New Dealers ont non seulement soumis le capital à une surveillance et une réglementation démocratiques, mais ont également donné aux agriculteurs et aux travailleurs le pouvoir démocratique de tenir tête aux chefs d’entreprise.

Assez ironiquement, cependant, lorsque Hawley donne un exemple de la façon dont le Congrès pourrait légiférer pour empêcher Big Tech de poursuivre, disons, des « fusions de conglomérats » qui permettent aux entreprises « d’atteindre -[their]-tentacules-dans-tous-les-marchés imaginables », cite-t-il le Glass-Steagall Act. C’est la loi promulguée par FDR et les démocrates au début du New Deal pour protéger les titulaires de comptes en divisant les banques commerciales et d’investissement (Bill Clinton y a mis fin en 1999, ouvrant la voie à la crise financière et à la Grande Récession de 2008). Mais la plupart des passionnés et des boosters de Hawley tels que Tucker Carlson et JD Vance se moquent probablement des détails de son travail.

Certes, le livre de Hawley peut sembler radical. Mais malgré toute sa prétendue inquiétude concernant l’érosion du « pouvoir et de la position de la classe ouvrière » et la « division de classe croissante » de l’Amérique, il ne fait même pas un signe de tête à la possibilité de taxer les milliardaires (probablement bientôt des billions) disparaître, donnant aux travailleurs les moyens de s’organiser et de lutter contre les chefs d’entreprise et de transformer les géants de la grande technologie en de véritables entreprises publiques.

Cela dit, dans The Tyranny of Big Tech, Hawley a définitivement jeté le gant à Big Tech et, en fait, à ses collègues aspirants présidentiels républicains. Peut-être même de manière plus critique et plus générale, en détournant l’histoire démocratique radicale de l’Amérique comme il l’a fait, Hawley a également jeté le gant aux politiciens, aux militants et aux intellectuels de gauche.

Le ramasserons-nous ? Relèverons-nous le défi d’articuler et de cultiver un récit historique qui permet aux travailleurs de comprendre les angoisses, les impulsions et les aspirations qu’ils éprouvent – un récit qui engage leurs espoirs, leurs aspirations et leurs énergies, encourageant une action démocratique vraiment radicale ?

Notre travail est sous licence Creative Commons (CC BY-NC-ND 3.0). N’hésitez pas à republier et à partager largement.

