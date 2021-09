Josh Homme de Queens of The Stone Age est frappé d’une ordonnance restrictive par les enfants

Le leader de Queens of The Stone Age, Josh Homme, a été frappé d’une injonction par ses enfants. Ses deux fils, Orrin, 10 ans, et Wolf, 5 ans, ont tous deux déposé des ordonnances d’interdiction de la violence domestique par l’intermédiaire de leur mère, Brody Dalle, affirmant qu’ils craignaient qu’il ne leur fasse du mal. Selon le dossier, les garçons affirment avoir peur de leur père parce qu’il crie après leur mère et boit et conduit avec les enfants dans la voiture. Son aîné dit également qu’il y a eu un incident récent au cours duquel Homme a touché les parties intimes de son fils.

Orrin a poursuivi en accusant Josh d’abus physiques, affirmant qu’il le frappait à la tête, lui tapait les oreilles, le poussait à la poitrine et lui jetait des objets, en plus d’abus verbaux. Orrin dit que son père le traite de gros et profère des menaces contre le petit ami de sa mère, affirmant qu’il le tuerait. Le fils cadet a partagé dans les documents que Josh jette des obscénités à leur mère et les attrape par le cou et les oreilles. Il dit qu’il a peur d’aller chez papa. Les deux garçons demandent au tribunal de leur accorder une injonction, obligeant Josh Homme à rester à au moins 100 mètres d’eux et de l’animal de compagnie à tout moment.

Homme a eu des moments violents dans le passé, s’excusant d’avoir sérieusement donné un coup de pied à une femme photographe lors d’un de ses défilés en 2017. Mais, il a également enregistré des problèmes à la maison depuis un certain temps. “Mme Dalle a déjà porté ces allégations devant la police, le DCFS et le président du tribunal de la famille, qui ont tous refusé de prendre des mesures sur la base de ces allégations fallacieuses”, a déclaré à TMZ Susan Wiesner, l’avocate d’Homme. Dalle et Homme se sont séparés légalement en 2019 après 14 ans de mariage. Elle a d’abord demandé la séparation en novembre, avant de finalement déposer des papiers de divorce en décembre. Elle a également déposé une injonction contre Homme après un incident où elle dit qu’il s’est présenté chez elle en état d’ébriété et lui a donné un coup de tête. Quelques mois plus tard, Homme a également déposé une ordonnance d’interdiction à son encontre, affirmant qu’elle tentait de le faire arrêter pour avoir violé son ordonnance précédente en se présentant intentionnellement à ses événements.