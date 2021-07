Josh Homme fait une apparition dans la vidéo “Goodtime Girl” de Starcrawler

Starcrawler a partagé une nouvelle vidéo pour “Goodtime Girl”, la contribution du groupe de Los Angeles à DC et Loma Vista Recordings’ Dark Nights : Bande originale de Death Metal.

Exécutif produit par Tyler Bates (Gardiens de la Galaxie, Watchmen, John Wick), la bande originale sert de pièce d’accompagnement à la série DC à succès de Scott Snyder et Greg Capullo et est sortie numériquement le 18 juin (la bande originale est sortie physiquement ce vendredi 16 juillet). Réalisé par Gilbert Trejo et mettant en vedette Starcrawler, le clip dépeint le royaume terrestre tordu et gangrené de Dark Nights: Death Metal et présente de brèves apparitions de David Hasselhoff, qui a exprimé Superman dans la vitrine animée de la série DC Sonic Metalverse, avec Danny Trejo et Josh Homme (Reines de l’âge de pierre).

“Nous sommes tous de grands fans de DC et de tous les films de Batman, donc proposer un concept pour cette vidéo avec Gilbert était vraiment amusant et inspirant”, a déclaré Arrow de Wilde de Starcrawler. «Nous aurions des soirées cinéma dans notre arrière-cour où nous avons invité l’équipe et le groupe et avons projeté les premiers films de Batman, The Warriors et Fallen Angels, pour n’en nommer que quelques-uns. Dans la série Dark Nights : Death Metal, tous les héros sont partis se battre, alors nous avons commencé à jouer avec l’idée des gangs qui seraient laissés pour compte.

Trejo ajoute : “Quand j’ai demandé à Arrow de quoi parlait ‘Goodtime Girl’, elle a dit que c’était une chanson qui parlait de pouvoir, de ne pas s’excuser et de s’affirmer. Nous voulions vraiment que la vidéo reflète cette idée. Le genre amusant de leadership et de rivalité que la reconnaissance de votre plein pouvoir peut apporter. La chanson me semble être l’une de leurs plus grandes, comme si elle devait accompagner tout cet univers. Nous voulions que la vidéo fasse un clin d’œil au monde de DC qui a engendré le disque sur lequel elle se trouve, mais qu’elle soit également autonome, en s’inspirant de certains de nos films sans héros préférés et en créant une distribution de visages incroyables et incroyables.

Achetez ou écoutez la bande originale de Dark Nights : Death Metal.