Josh Kroenke a dit de “ vendre ” au forum des fans d’Arsenal au milieu de la fureur de la Super League européenne alors que Stan était qualifié de “ lâche ” pour avoir envoyé son fils

Josh Kroenke a été informé qu’il était “ déconnecté ” et a été invité à vendre Arsenal à quelqu’un qui comprend les fans s’il ne veut pas s’engager avec eux.

Le directeur des Gunners et le fils de Stan Kroenke ont assisté jeudi au forum des fans où les supporters ont pu exprimer leurs frustrations face aux plans bâclés de la Super League européenne.

. – .

Josh Kroenke répondra aux questions des fans d’Arsenal plus tard dans la journée

Arsenal devait être l’un des 12 membres fondateurs avant qu’une réaction du public ne les oblige, ainsi que tous les “ six grands clubs ”, à se retirer.

Ils ont ensuite présenté des excuses rampantes et tentent désespérément de sauver ce qui reste de leur relation avec la base de fans.

La relation avec les Kroenkes a été glaciale depuis qu’ils sont devenus partie prenante majoritaire en 2011. Les Gunners ont obtenu peu de succès sous la propriété américaine, mais continuent de faire payer leurs fans plus que tout autre en Angleterre.

. – .

Stan Kroenke est une figure impopulaire parmi les fans d’Arsenal

Au cours de ce forum, Kroenke a confirmé qu’ils n’avaient “ aucune intention de vendre ” Arsenal et a expliqué les raisons pour lesquelles ils se sont inscrits aux plans de la Super League européenne.

Akhil Vyas, membre dirigeant de l’Arsenal Supporters ‘Trust, a rejoint Drive après la réunion pour discuter de ce qui s’était passé.

Il a déclaré: «J’ai dit à Josh (Kroenke) que vous êtes clairement déconnecté du jeu et que vous ne comprenez pas les fans et qu’il est soit temps d’aller vendre à quelqu’un qui comprend les fans.

«Ou, engagez-vous avec les supporters au niveau de la salle de conférence et attirez-y des supporters. Cette semaine a montré que ces gars-là ne peuvent pas le faire eux-mêmes et ont besoin de fans pour vous conseiller.

En raison de votre écoute et de celle de la communauté du football au sens large ces derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée. Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons. – Arsenal (@Arsenal) 20 avril 2021

«Il s’est engagé dans une sorte d’engagement. C’était un peu amusant qu’il blâme la pandémie pour un manque d’engagement. Les Kroenke sont impliqués avec Arsenal depuis dix ans et la pandémie n’est pas là depuis dix ans.

«Cela ne m’a pas plu. C’était une excuse pathétique.

«Nous allons peut-être les inviter à l’un de nos événements virtuels et voir s’ils vont faire ce qu’ils disent.

«Ne nous traitez pas comme des tasses. Nous ne sommes pas stupides et soyons honnêtes et disons que vous ne vous souciez pas vraiment de ce que nous pensons et que vous faites ce que vous voulez. Soyez honnête et c’était la frustration.

Twitter @RedIssue

Les fans de Man United ont protesté sur le terrain d’entraînement du club ce matin

«Ils nous ont assuré qu’ils n’étaient pas l’un des chefs de file de ce plan. Ils étaient tous amis il y a quelques jours et maintenant ils se blâment.

«La seule petite chose que nous voulions, c’est nous assurer que tous les frais encourus ici ne seront pas imputés à l’Arsenal Football Club. C’est une chose qu’il a confirmé que KSE paiera pour tout ce qu’il en coûtera pour se retirer du contrat et c’est sur quoi ils travaillent.

«C’est une petite victoire, mais c’est agréable de l’avoir confirmée.»

Vyas avait rejoint talkSPORT plus tôt dans la journée, avant la réunion, pour parler de la situation avec Arsenal et s’en prendre à Kroenke pour avoir envoyé son fils, Josh.

Vyas a déclaré à l’animateur de talkSPORT, Jim White: «Il [the Super League] C’était une idée honteuse depuis le début, elle n’a pas été bien gérée, les excuses étaient médiocres.

«Les excuses venaient du conseil d’administration d’Arsenal, pas de Stan Kroenke. Tout ce qu’il a fait toute la semaine, c’est se cacher comme un lâche et maintenant il envoie son fils essayer de justifier sa décision.

Des supporters en colère ont également annoncé des plans sur les réseaux sociaux pour que les supporters se rassemblent pour protester avant le choc de vendredi contre Everton, où ils exhorteront Kroenke à vendre et à quitter leur club.

Malgré le retrait des six clubs anglais, les manifestations à Liverpool, Manchester United et Tottenham se sont poursuivies au cours des 48 dernières heures, chacun appelant leurs propriétaires à y aller.

«Ce ne sont pas des propriétaires, ce sont des investisseurs», a poursuivi Vyas. «Ils n’ont aucun intérêt pour le club, s’ils le faisaient – ils ne pousseraient pas ce qu’ils ont fait plus tôt cette semaine.

«C’est le problème, il a fallu que cela se produise pour que Josh Kroenke ait une conversation d’une demi-heure avec nous. Je donne plus de temps à mes voisins. C’est ridicule.