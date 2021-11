Josh Luber sur Fanatics et sa vision de l’avenir du passe-temps des cartes

Mike et Jesse sont rejoints par l’entrepreneur et cofondateur de StockX, Josh Luber, qui dirigera Fanatics Trading Cards lorsque l’accord massif avec Fanatics entrera en vigueur (0:13). Ils abordent un certain nombre de sujets liés à l’état du passe-temps des cartes, notamment les débuts de Josh avec StockX et les parallèles qu’il voit entre la collection de baskets et la collection de cartes, la position de Josh chez Fanatics et sa vision de l’entreprise au début, ainsi que l’avenir de certains piliers du passe-temps après l’accord Fanatics, notamment les magasins de passe-temps, la classification des cartes et les casseurs. Ensuite, Mike et Jesse prennent quelques minutes pour réfléchir à certaines des choses que Josh a dites dans l’interview et à ce que cela signifie pour l’industrie (58:13).

Hôtes : Mike Gioseffi et Jesse Gibson

Invité : Josh Luber

Producteur : Ronak Nair

