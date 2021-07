Josh Primo parle d’être sélectionné par les Spurs

in

La plus grande surprise du repêchage de la NBA 2021 a été lorsque les Spurs de San Antonio ont sélectionné Joshua Primo avec le choix n ° 12 au classement général. Zut, même lui n’a pas cru son agent quand il a entendu la nouvelle pour la première fois.

La plupart des analystes avaient Primo, qui n’a pas 19 ans avant Noël et qui est le plus jeune joueur qui s’est déclaré pour le repêchage de la NBA 2021, arrimé quelque part plus près de la fin du premier tour dans leurs projections fictives de repêchage. Mais pas plus tard qu’en avril 2021, après le tournoi de basket-ball masculin de la NCAA, le nom de Primo n’apparaissait pas sur un seul projet simulé.

Pour certains, le choix peut être un peu déroutant. Heureusement, après avoir appris à se connaître un peu pendant le processus de pré-draft, Primo et son équipe m’ont invité à les rejoindre pour regarder le projet se dérouler.

Ce que j’ai appris, et ce qui peut aider à dissiper une certaine confusion, est assez simple. Beaucoup de scouts et de cadres avec qui j’ai parlé pensaient que Primo aurait pu être un choix de loterie s’il revenait pour une autre année de basket-ball universitaire. Donc, si c’est à croire, alors nous savions déjà que Primo se vantait de talent au niveau de la loterie. La question serait de savoir s’il serait développé dans un système NCAA ou un système NBA.

Une fois qu’il s’était pleinement engagé à rester dans le repêchage, les équipes de la NBA n’avaient plus la possibilité d’attendre de voir comment il s’améliorerait en deuxième année. S’ils le voulaient dans leur organisation, ils devaient faire grève maintenant.

Alors, quand est venu l’heure du choix général n ° 12 et que San Antonio était au compteur, alors que Primo, sa famille et ses amis regardaient l’écran avec anxiété, son agent est venu annoncer la bonne nouvelle. San Antonio a fait l’appel. Primo se dirigeait vers les Spurs.

« Tout ce travail acharné, tous les moments que vous avez avec votre famille, tout se déverse. C’est en quelque sorte venu de là. Je l’ai laissé sortir », a déclaré Primo à For The Win, peu de temps après la réalisation de son rêve de toujours. “Je n’allais pas le retenir à ce moment-là.”

En raison des restrictions liées au COVID-19, le nombre de prospects invités à assister au repêchage de la NBA 2021 était limité. Primo n’a pas reçu l’invitation au Barclays Center. Les prospects non invités dans la salle verte n’étaient pas autorisés à venir serrer la main du commissaire s’ils choisissaient d’assister à la foule, alors lui et sa famille ont fini par organiser leur propre fête.

Bien qu’il ait été sélectionné avant huit des joueurs invités dans la salle verte, il sentait qu’il était exactement là où il voulait être.

« J’ai pu avoir de la famille et des amis autour de moi et les gars avec qui j’ai travaillé au cours des derniers mois comme Yves Pons et Justin Champagnie, des gars qui m’ont poussé chaque jour. Je pense que c’est une situation encore meilleure. Je suis ici avec les gens avec qui j’ai bossé.

En fin de compte, lorsque San Antonio était au compteur, ce n’était pas grave que son travail soit encore relativement limité. Peu importait que Primo n’ait pas commencé sa saison en Alabama dans la formation de départ ou qu’il soit également sorti du banc lors de leurs deux matchs dans le tournoi de la NCAA.

En fait, le palmarès des autres jeunes gardes et ailes sélectionnés au premier tour sans grande expérience de première unité dans la NCAA est fructueux. Zach LaVine, qui était un All-Star la saison dernière, a été sélectionné au 13e rang en 2014 alors qu’il n’avait commencé qu’un seul match pour l’UCLA. Devin Booker, double champion des étoiles et champion en titre de la Conférence Ouest, est également devenu 13e au classement général sans commencer un seul match au Kentucky.

Tout comme avec LaVine et Booker, comme je l’ai écrit dans mon article sur les plus gros élévateurs du repêchage, Primo correspond physiquement à ce que recherchent les équipes de la NBA. Il mesure 6 pieds 5 pouces avec une envergure de 6 pieds 9 pouces, une hauteur et une longueur idéales pour un espoir susceptible de jouer sur le périmètre chez les pros.

Il possède également la compétence la plus commercialisable qui soit pour une NBA moderne : un tir de saut mortel. Il l’a montré lorsqu’il a joué pour l’équipe du Canada lors de la Coupe du monde des moins de 19 ans en 2019 et cela a continué pendant son séjour en Alabama.

Primo a obtenu une moyenne de 1,25 point par possession sur son tir de saut la saison dernière, par Synergy, qui se classait au 96e centile parmi les joueurs DI. Avec sa taille et son tir, il a coché suffisamment de cases pour San Antonio et a toujours eu du sens comme investissement à long terme.

« Ils savent que je suis capable de jouer beaucoup de positions au sol. Je suis capable de manier le ballon et de faire des jeux. Bien sûr, ma capacité de tir est excellente », a-t-il expliqué. « C’est une équipe engagée dans le processus. Je pense que c’est ce qui était important pour eux. Je suis un jeune joueur qui entre dans cette ligue. Ils savent que je vais travailler. Je sais que je vais travailler. On va s’amuser avec tout ça.

Le principal point à retenir de mon expérience avec Primo jeudi soir est à quel point le processus de pré-draft n’apparaît pas sur papier avec des statistiques ou sur film pendant les matchs. Les organisations de la NBA investissent des millions de dollars dans leurs choix de premier tour et veulent s’assurer qu’elles ont confiance en la personne qu’elles envisagent de sélectionner.

Que ce soit de la part de personnes qui lui ont parlé à Basketball Without Borders en 2020 ou de coéquipiers comme Herbert Jones qui ont joué à ses côtés au niveau collégial, je n’avais entendu que des critiques élogieuses de Primo. Je n’ai pas été surpris quand ESPN, SI.com, CBS Sports, BasketballNews.com et Chad Ford ont tous classé Primo comme l’un des plus gros joueurs après le repêchage de la NBA.

Cependant, lorsque j’ai interviewé Primo pendant le processus de pré-draft, je me suis toujours retrouvé époustouflé par la maturité et la sagesse qu’il portait dans chaque réponse. Son anecdote sur la raison pour laquelle il n’abandonne jamais rien – sauf le tennis, parce qu’il était un enfant de 12 ans détruit par des enfants de 8 ans – m’a fait rire aux éclats.

C’était quelqu’un qui en comprenait le proverbial et qui était prêt à accepter n’importe quel rôle pour lui permettre de franchir les prochaines étapes de son chemin vers le succès. Tout bien considéré, il était très facile de comprendre pourquoi San Antonio a décidé qu’il valait la peine d’être choisi. Je lui ai demandé quelles étaient ses premières pensées quand il a mis le chapeau.

« Famille », a-t-il déclaré. « C’est ce qu’ils prêchent. Je suis allé à leur séance d’entraînement et ce sont les gars qui vont travailler dur et ils vont travailler avec vous. Quand j’ai mis ce chapeau, je savais qu’ils m’avaient eu et je les ai eus. Nous faisons maintenant partie d’une énorme organisation familiale.

Lorsque le processus de pré-draft a commencé, Primo a dit à son agent qu’il voulait se retrouver sur les Spurs. Il est facile de voir pourquoi. Après tout, San Antonio a remporté trois titres juste entre sa naissance et ses cinq ans.

Même le fan de basket-ball le plus occasionnel connaît le succès que l’organisation a eu avec des joueurs de longue date comme David Robinson, Tim Duncan, Manu Ginobili et Tony Parker. En termes de développement, peu de perspectives se sont épanouies après le repêchage autant que Kawhi Leonard l’a fait pendant son temps avec l’organisation.

Primo est bien conscient de tout et désireux d’être le prochain dans la lignée des joueurs à prospérer sur les Spurs.

« Je sais de quoi ils parlent. Ils ont soutenu la victoire pendant une longue période et ils ont travaillé pour le développement de leurs joueurs. C’est très attrayant pour moi », a déclaré Primo. « Je vais travailler dur et j’ai tendance à travailler vite. Regardez-moi prouver ce que les Spurs savaient déjà.

2021 NBA Draft Big Board 5.0 : Classement final des 100 meilleurs prospects