Josh Rand de Stone Sour lance un nouveau groupe The LIFE Project

PIERRE SOUR guitariste Josh Rand a uni ses forces avec PARALANDRE chanteur Casandra Carson pour former un nouveau groupe appelé LE PROJET LIFE. Le premier single du nouveau groupe, “Le néant”, sortira le vendredi 23 avril sur tous les services de streaming, suivi par LE PROJET LIFEpremier EP, prévu pour cet été.

Mai dernier, Rand dit au “Derrière le vinyle” podcast qu’il travaillait sur un nouveau projet. “Pour le moment, j’ai 12 chansons musicales”, avait-il dit à l’époque. “En ce moment, je regarde des chanteurs – différents chanteurs.”

Concernant la direction musicale de son nouveau matériel, Josh a déclaré: “C’est vraiment différent de ce à quoi je pense que la plupart des gens pourraient s’attendre. J’ai décidé si j’allais faire quelque chose dont je ne voulais pas PIERRE SOUR Parce que ça va, dans une certaine mesure. Donc, beaucoup, la moitié de ces chansons… J’ai commencé à jouer – je ne devrais pas dire que j’ai commencé à jouer du piano. Je sais comment éditer un mini-piano, donc je suis un grand pianiste maintenant… Mais beaucoup d’entre eux sont basés sur le piano, et je cours avec ça comme ça. Et j’ai aussi commencé à intégrer tous ces différents instruments – toutes sortes de percussions folles et tout. Parce que je voulais juste m’amuser et être créatif et ne pas essayer d’écrire le suivant ’30 / 30-150 ‘ ou avoir cette pression d’essayer de le faire. Donc je suis juste en train de courir avec, et c’est là que j’en suis. “

PIERRE SOUR est hors de la route et hors de vue depuis la fin du cycle de tournée de son LP 2017 “Hydrograd”. Chanteur Corey Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”. Il a également sorti son premier album solo, CMFT “, en octobre dernier. Rand a fait la promotion PIERRE SOURle nouvel album live de “Bonjour, bâtards: Vivez à Reno”, sorti en décembre 2019.

Août dernier, Corey a dit qu’il était ouvert à faire plus d’enregistrement et de tournées avec PIERRE SOUR à un moment donné sur la ligne. Demandé s’il y a “un avenir” pour PIERRE SOUR ou si c’est “un peu en l’air”, Corey Raconté SiriusXMde “Invasion virtuelle de Trunk Nation”: “C’est un peu dans l’air. Je ne suis certainement pas en colère contre PIERRE SOUR. [My solo album] est juste quelque chose qui retient mon attention; c’est ce que je veux faire pendant un moment.

“Il y a eu des disputes ici et là, dans le passé – rien dont je vais trop entrer dans les détails – mais il était juste temps pour moi de m’éloigner et de faire [the solo thing] Il était temps pour moi de faire quelque chose de différent, et de le faire d’une manière qui n’ait les connotations d’aucun des deux groupes, pour être honnête.

“Je suis toujours ami avec tout le monde PIERRE SOUR. Tout le monde dans PIERRE SOUR fait leur propre truc, et si l’occasion se présentait, je ferais absolument quelque chose avec PIERRE SOUR. Mais pour le moment, c’est vraiment là que se situe mon énergie; c’est là que je me concentre.

“Je ne dirai jamais jamais, car, évidemment, la meilleure façon de faire rire Dieu est d’annoncer vos plans à voix haute”, a-t-il ajouté. “Mais c’est ce sur quoi je me concentre en ce moment.”

CoreyLes derniers commentaires de ce dernier font écho à ceux qu’il a faits en juin, quand il SiriusXMde “Trunk Nation avec Eddie Trunk”: “Oui, [STONE SOUR is] en quelque sorte [on] le backburner en ce moment. Nous avons tous senti que nous faisions exactement ce que nous voulions faire «Hydrograd» [album] et nous lui accordons juste une minute. J’ai parlé aux gars du groupe de ce que je voulais faire en solo et de ce que je voulais faire, et ils étaient tous totalement d’accord avec ça. Tout le monde a des choses à faire, donc ils sont tous cool. Josh travaille en fait sur son propre truc en solo, ce qui est génial. Alors, ouais, je pense PIERRE SOUR est en quelque sorte en pause en ce moment, ce qui est bien. Si un jour nous voulons nous remettre ensemble et faire des trucs, ce sera plus grand que ça ne l’était. Mais pour le moment, nous sommes tous concentrés sur le fait de faire notre propre truc. Mais on ne dit jamais jamais dans ce métier. ”



Le nouveau groupe de Josh Rand @LifeProjectBand sort vendredi son premier single “The Nothingness”! Suivez-les sur Facebook, Instagram et Twitter pour vous tenir au courant. pic.twitter.com/lhTqc856Kc – Stone Sour (@stonesour) 21 avril 2021

Nous sommes heureux de vous présenter: Le projet LIFE. Notre premier single «The Nothingness» sortira le vendredi 23 avril sur tous les services de streaming. Pré-enregistrez / pré-ajoutez-le maintenant à https://t.co/1qvqibLbVj pic.twitter.com/SIRUNyAlfP – Le projet LIFE (@LifeProjectBand) 21 avril 2021

