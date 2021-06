Josh Rand dit qu’il n’y a pas d’horaire pour le retour de Stone Sour

Lors d’une apparition sur TÊTE DE LA MACHINE leader Robb Flynn‘s “Pas de putain de regrets avec Robb Flynn” Podcast, PIERRE AURE guitariste Josh Rand a parlé du moment où les fans peuvent s’attendre à voir la suite de l’album 2017 du groupe “Hydrograd”. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Il n’y a pas de calendrier pour un retour, parce que, honnêtement, entre Corey [Taylor, vocals] faire son truc en solo, maintenant je travaille sur LE PROJET DE VIE truc, Roy [Mayorga, drums] travaille sur MINISTÈRE… Donc, il n’y a tout simplement pas de calendrier.

“J’ai fait un commentaire l’année dernière, et ça s’est retourné contre moi, à cause de la façon dont j’ai dit [STONE SOUR was on an] une interruption indéfinie, ce qui, si vous connaissez la définition, signifie en fait qu’il s’agit d’une longue période sans calendrier de retour. Je ne sais pas si tout le monde pensait que j’avais dit « infini » au lieu d’« indéfini ». [Laughs] Tout d’un coup, le groupe était fini. C’était genre : ‘Oh mon Dieu ! C’est fini.’ Tout ce que je disais, c’est qu’il n’y a pas d’horaire. Ce n’est pas différent de ce que nous avons fait dans le passé. Ce sera juste une pause plus longue.”

Selon Rand, lui et son PIERRE AURE les membres du groupe “avaient besoin de se diversifier”, “essayent différentes merdes” et “travaillent avec différentes personnes” avant de se regrouper pour travailler sur de nouvelles PIERRE AURE musique. “Et puis chaque fois que nous nous remettrons ensemble, ce sera en fait ce qui est le mieux pour PIERRE AURE“, a-t-il expliqué. ” Il n’y a aucun doute à ce sujet dans mon esprit. Juste avoir ces différentes expériences pour nous tous au lieu de simplement suivre le même cycle. Je pense plus avec Corey et moi-même – comme je l’ai dit, il a dû faire un album solo où il fait un style de musique différent de celui auquel tout le monde aurait pensé ou qui n’aurait pas sa place PIERRE AURE ou alors NŒUD COULANT. Pour moi, travailler avec quelqu’un qui n’est pas Corey et Roy. Il y aura donc une croissance que nous obtiendrons finalement et qui profitera au groupe. Je sais que certaines personnes ne seront peut-être pas ravies que ce soit qui sait quand, mais cela devait arriver, et c’est ce qu’il y a de mieux pour toutes les personnes impliquées.”

Demandé comment lui et le reste de PIERRE AURE pris la décision de faire une pause plus longue que d’habitude cette fois-ci, Josh a déclaré : “Je pense qu’à la fin du cycle de tournée, nous avions une bonne idée de ce qui allait se passer, où [Corey] voulait faire le disque solo. Pour moi-même, c’est quelque chose que j’ai lancé – juste avoir quelques-unes des chansons que j’écrirais musicalement et auxquelles je ne me soumettrais jamais PIERRE AURE Parce que j’ai l’impression que ça ne va pas du tout. J’étais donc un peu sur cette voie pour commencer. J’ai juste eu un coup de pouce supplémentaire avec lui en train de faire son album solo de “Hé, c’est probablement le moment de le faire.” Et puis nous avons été touchés par la pandémie, qui m’a alors vraiment enfermé dans la maison. Et je me suis dit : ‘Qu’est-ce que je vais faire d’autre ?’ J’ai donc commencé à écrire et à travailler le piano. J’ai fait un tas de trucs au piano, dont certains sortiront, et certains d’entre eux, c’est du genre ‘Non.’ je vais [it] pour moi-même. Et c’est essentiellement ce que nous avons fait. Nous avons donc eu une bonne idée, je pense, que nous allions faire une pause plus longue à la fin de ’19. Je pense que vers la fin, nous étions tous simplement brûlés.”

PIERRE AURE a été hors de la route et hors de vue depuis la fin du cycle de tournée pour “Hydrograd”. Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”, en plus de réaliser son album solo, “CMFT”.

Août dernier, Taylor a dit qu’il était ouvert à faire plus d’enregistrements et de tournées avec PIERRE AURE à l’avenir. Mais il a admis qu’il y avait eu “des conflits ici et là” entre les membres du groupe dans le passé et a ajouté qu’il était “temps” pour lui de “s’éloigner” et de poursuivre son projet solo pendant un certain temps.

En juin 2020, Corey Raconté SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” cette PIERRE AURE est “une sorte de [on] le backburner. Nous avons tous senti que nous faisions exactement ce que nous voulions faire sur [2017’s] ‘Hydrograd’ [album] et nous lui donnons juste une minute. J’ai parlé aux gars du groupe du solo et de ce que je voulais faire, et ils étaient tous totalement d’accord avec ça. Tout le monde a des choses à faire, donc ils sont tous cool. Alors oui, je pense PIERRE AURE est en quelque sorte en pause en ce moment, ce qui est bien. Si un jour on veut se remettre ensemble et faire des trucs, ce sera plus gros qu’avant. Mais pour le moment, nous sommes tous concentrés sur le fait de faire notre propre truc. Mais vous ne dites jamais jamais dans cette affaire.