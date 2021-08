Josh Rand, guitariste de Stone Sour : “Eddie Van Halen m’a davantage influencé en tant que claviériste”

Dans une récente interview avec Guitarguitar, PIERRE AURE‘s Josh Rand a demandé si légendaire VAN HALEN guitariste Eddie Van Halen a eu une influence sur son jeu. Il a dit : “Eh bien, voilà le truc : pas à la guitare. Eddie Van Halen était plus une influence sur moi en tant que claviériste, d’accord ? [Laughs] Ne vous méprenez pas : je suis sûr que tous ceux qui liront ça vont dire : « De quoi parle-t-il ? Eddie Van Halen, en tant que guitariste, est évidemment sur le mont Rushmore, haut la main. Pas seulement pour la technique – en tant qu’innovateur, tout. Je le tiens à un niveau élevé. Mais pour moi, il a influencé des gars qui m’ont influencé. C’est vraiment de cela qu’il s’agit. C’est comme [Jimi] Hendrix. J’adore Jimi et j’ai un immense respect [for him]. Il a influencé tous ceux qui l’ont suivi à la guitare pour le rock, mais cela ne veut pas nécessairement dire qu’il est mon premier choix parmi ceux que j’aime écouter. Ce n’est en aucun cas considéré comme irrespectueux.”

Il a poursuivi : « J’aime [the Sammy Hagar-fronted version of VAN HALEN] mieux que [the David Lee Roth-fronted one]. Et aussi, cela étant dit, je dirai aussi que je les considère comme deux groupes différents. je considère le David Lee Roth– avant d’être un groupe de rock qui veut passer un bon moment. Le Sammy Hagar l’époque, pour moi, est devenue presque comme un adulte contemporain, et c’est aussi juste l’écriture de chansons dans son ensemble et la production est meilleure. Mais comme je l’ai dit, ce n’est que mon opinion et j’aime les deux groupes de la même manière. Si je devais en apprendre plus sur l’un, c’est, comme, désolé, mais Sammy Hagar est un grand chanteur. [Laughs] Pardon, Dave. je préférerais avoir Dave comme, comme, un animateur de talk-show. Ce serait tellement divertissant, parce que sa personnalité est tellement exagérée et son personnage est juste… Disons-le ainsi : le gars ne manque pas de confiance en lui… Mais c’est ce que tout le monde aime chez lui, tu sais ?”

Rand fait actuellement la promotion du premier EP de LE PROJET DE VIE, son projet de collaboration avec l’auteur-compositeur et le chanteur Casandra Carson.

PIERRE AURE a été hors de la route et hors de vue depuis la fin du cycle de tournée de son dernier album, “Hydrograd”. Chanteur Corey Taylor a travaillé avec NŒUD COULANT depuis lors, l’enregistrement et la tournée derrière le sixième effort de ce groupe, “Nous ne sommes pas votre genre”, en plus de réaliser son album solo, “CMFT”.

