Josh Rosen est-il victime des circonstances ou simplement mauvais ?

Mardi, les 49ers de San Francisco ont renoncé au quart-arrière Josh Rosen. Cette décision est intervenue après que Rosen a déclaré publiquement qu’il n’avait pas beaucoup d’occasions de prendre des photos dans le camp d’entraînement. Il s’agissait de sa quatrième équipe en quatre ans – une chute vertigineuse après avoir été parmi les 10 premiers choix du repêchage de la NFL en 2018.

Est-ce la fin du chemin pour Rosen ? S’agit-il simplement d’un cas où un passant très vanté est un buste, ou pourrait-il inverser la tendance ? Rosen est-il victime des circonstances ou de son propre orgueil ? La réponse à tout cela, à notre connaissance, est compliquée. Cependant, la NFL est une ligue de projets de récupération et d’entraîneurs qui croient pouvoir faire les choses correctement, là où d’autres ont mal tourné. Cela signifie que Rosen peut et devrait être en mesure de trouver une nouvelle maison, même si ce doit être la bonne.

Rosen a été repêché par la mauvaise équipe, au mauvais moment

À la fin de la saison 2017, les cardinaux avaient un besoin urgent d’introspection. L’entraîneur-chef tant vanté Bruce Arians venait d’annoncer sa retraite de la NFL après la saison 2017, et on ne savait pas quel calibre de candidat la risée souvent de la NFL pourrait attirer, en particulier avec plusieurs équipes ayant besoin d’entraîneurs.

Plutôt qu’une recherche profonde et traditionnelle de coaching, le directeur général Steve Keim a trouvé l’inspiration dans un endroit plutôt étrange.

Récemment en vacances, une personne s’est approchée du directeur général de #AZCardinals, Steve Keim, et s’est présentée. Sur une plage des Carolines, Keim a été bluffé par ce mec impressionnant. C’était les Panthers DC Steve Wilks… que Keim devrait embaucher comme nouvel entraîneur-chef. – Ian Rapoport (@RapSheet) 22 janvier 2018

Avec seulement un an d’expérience en tant que coordinateur défensif de la Caroline (en remplacement de Sean McDermott qui est allé à Buffalo), les Cardinals ont embauché Wilks, un protégé de Ron Rivera, pour diriger l’équipe. Désespéré de faire sa propre marque, Wilks a tenté de décrocher son quart-arrière de franchise lors de son premier repêchage, sélectionnant Josh Rosen avec le 10e choix au total.

Il y a eu un débat sur qui serait le meilleur espoir dans un top 10 riche en QB. Baker Mayfield était le choix le plus sûr au n ° 1, suivi par de nombreux joueurs à la hausse, mais à risque considérable. Sam Darnold est allé aux Jets, Josh Allen aux Bills et Rosen a complété le groupe – bien que beaucoup pensaient qu’il pourrait finir par être le meilleur quart-arrière de la classe. Pourtant, la principale réserve était que Rosen devait devenir un leader, agir avec plus de maturité. Ne vous y trompez pas : l’idée d’un quart-arrière ayant besoin de « maturité » n’est pas nouvelle, bon sang, c’était l’une des principales raisons pour lesquelles Aaron Rodgers est tombé lors du repêchage de la NFL en 2005

Les Cardinals ont commencé la saison dans un trou de 0-3, avec un départ désastreux de Sam Bradford. Cela signifiait que Rosen était propulsé dans un rôle de départ pour lequel il n’était vraiment pas prêt, car Wilks était prêt à couler ou à nager avec ce choix.

L’Arizona a coulé.

Il n’y avait pas beaucoup de points positifs pour Rosen. Il a mené les Cardinals à une victoire audacieuse lors de la semaine 8 contre les 49ers, puis à nouveau lors de la semaine 12 contre les Packers – mais n’a pas semblé très convaincant en cours de route. Lorsque la poussière est retombée, les Cardinals ont de nouveau été terribles, et Wilks a été licencié lorsque l’équipe a réalisé qu’elle pouvait décrocher un prix majeur : Kliff Kingsbury.

L’un des entraîneurs potentiels les plus en vue de la ligue, les fans ont salivé sur Kingsbury apportant son attaque Texas Tech à la NFL. Arizona avait le choix n ° 1 et le quart-arrière parfait aux gros bras pour exécuter sa vision en Kyler Murray.

Soudainement, Rosen n’était pas seulement à l’écart, il n’a même jamais figuré dans l’équation.

Emmener ses talents à South Beach

À ce stade, nous avons établi que Rosen, une perspective autrefois prometteuse, avait besoin de maturité et de soutien autour de lui. Au lieu de cela, il a été échangé aux Dolphins, une équipe composée de Ryan Fitzpatrick et d’une poignée de haricots magiques laissés par Adam Gase. Le nouvel entraîneur-chef Brian Flores avait une tonne de potentiel et de promesses, mais il n’a pas eu l’occasion de trouver « son gars ».

Rosen était absolument horrible dans ses opportunités limitées, une fois de plus poussé dans un rôle de départ pour lequel il n’était pas prêt – cette fois dans une équipe avec encore moins de talent que celle qu’il a quittée.

Les Dolphins ont terminé avec un choix parmi les cinq premiers, sélectionnant Tua Tagovailoa. Le temps de Rosen à Miami était terminé.

Que le rebond commence…

Rosen a ensuite signé avec les Buccaneers dans leur équipe d’entraînement avant d’être libéré. Les 49ers l’ont signé, l’envoyant même à une prolongation de contrat d’un an après la saison 2020. C’était un signe que peut-être, finalement, le quart-arrière avait trouvé une maison.

Puis San Francisco a rédigé Trey Lance. Pour la troisième fois de sa carrière, il est apparu que Rosen pourrait avoir une chance, seulement pour qu’une équipe rédige un nouveau quart-arrière de franchise pour prendre ses représentants. Au début du camp, Rosen a été crédité par l’entraîneur Kyle Shanahan, qui a ensuite déclaré qu’il avait “fait quelques pas en arrière”. Rosen a été honnête à propos de ses difficultés, affirmant que c’était dû au fait qu’il était constamment à cran.

“Je n’ai pas vraiment beaucoup de représentants à l’entraînement, vous devez donc en quelque sorte surmonter les montagnes russes émotionnelles lorsqu’un ou deux de vos trois lancers dans les représentants d’équipe en direct ne sont pas très bons.”

Maintenant, Rosen cherche un nouvel endroit pour atterrir. Le temps nous dira s’il trouve une place.

Il y a des équipes qui devraient ABSOLUMENT prendre un tract sur Josh Rosen

Écoutez, jusqu’à présent, il y a très peu de raisons de croire que Rosen peut être une star de la NFL. Les quelques opportunités qu’il a eues étaient décidément mauvaises, mais il est indéniable qu’il y a du potentiel là-bas.

C’est un joueur qui avait une voie clairement tracée vers le succès, et ne l’a jamais eu. Rosen avait besoin d’aller dans une équipe de vétérans, avec des talents établis, et un endroit où il pourrait s’asseoir, apprendre la culture des vestiaires et adhérer au plan avec cohérence. Il n’a jamais, jamais eu ça. Rosen a également été constamment mis de côté en faveur des talents débutants.

Lors du repêchage de la NFL 2021, nous avons vu plusieurs équipes avec des quarts vétérans passer en prenant une recrue. Les Falcons, les Rams, les Vikings et les Steelers sont toutes des organisations qui pourraient et devraient lancer les dés en faisant venir Rosen, car il n’y a absolument aucun risque. Dans chacun de ces cas, il pourrait siéger dans une équipe de vétérans, avec un leadership QB établi, et apprendre.

Est-il probable que Rosen soit simplement un buste ? Sûr. Y a-t-il une chance, aussi mince soit-elle, qu’il puisse s’avérer utile à une équipe ? Oui aussi. Je veux dire, si Sam Darnold, Dwayne Haskins et Nathan Peterman peuvent avoir la chance de continuer à jouer, Josh Rosen devrait aussi le faire.

Personnellement, je pense que ça vaut un coup de dés.