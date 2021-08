Josh s’associe à D-ID pour apporter une nouvelle fonctionnalité à la plateforme

La technologie de D-ID convient naturellement à la plate-forme, a déclaré Umang Bedi, co-fondateur, Josh.

La plate-forme vidéo courte Josh s’est associée à la société de vision par ordinateur D-ID pour introduire une nouvelle fonctionnalité photo-vidéo pour ses utilisateurs. Grâce à sa technologie de portrait en direct, D-ID a développé une fonction de transformation de photos pour Josh qui permet aux utilisateurs de créer des vidéos à partir de photos fixes et d’ajouter de la musique. Les utilisateurs peuvent animer leurs photos avec trois catégories de mouvements tels que drôle, nostalgique et dansant, ainsi que partager les vidéos animées avec les abonnés.

« La technologie de D-ID convient naturellement à Josh, alors que nous nous efforçons de fournir un produit et une plate-forme qui capturent de plus en plus l’esprit et le temps partagé de l’Inde. La qualité, la résolution, la vitesse et la précision de leur animation faciale sont exactement ce que nous recherchions lors du développement de notre nouvelle fonctionnalité photo en vidéo », a déclaré Umang Bedi, co-fondateur de Josh.

Josh, propriété de VerSe Innovation, prétend avoir plus de 100 millions de téléchargements, 110 millions d’utilisateurs actifs mensuels et 54 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Le mois dernier, la plateforme a lancé Josh Skill, la compétence Alexa for Apps.

La nouvelle fonctionnalité développée par D-ID présente les nombreuses possibilités que l’IA et les médias synthétiques apporteront à l’avenir du développement de contenu, du divertissement et des médias sociaux, a déclaré Gil Perry, PDG et co-fondateur de D-ID.

En septembre dernier, Dailyhunt a lancé sa courte application vidéo Josh, quelques mois après l’interdiction de TikTok en Inde. VerSe Innovation, la société mère derrière Dailyhunt et Josh, a levé plus de 100 millions de dollars en février dans les deux mois après avoir levé 100 millions de dollars supplémentaires auprès de Google, Microsoft, AlphaWave. La société a déclaré au moment de la levée de fonds qu’elle utiliserait le capital pour Josh dans des domaines tels que l’augmentation des offres de contenu en langue locale, le développement de son écosystème de créateurs de contenu, l’innovation de l’IA et du ML, entre autres.

