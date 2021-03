Josh Seiter de la Bachelorette révèle la vérité sur la rupture avec la fuite de Yolanda de 90 jours de fiancé, Amira Lollysa Rumeurs

Ainsi, alors que les fans de 90 Day Fiancé étaient en effet sur quelque chose avec ces rumeurs selon lesquelles Josh Seiter et Amira Lollysa avaient été en contact, Seiter a confirmé à CinemaBlend que toute l’histoire ne représentait pas beaucoup plus que la rumeur. Quant à savoir où en sont les choses avec Lizzie Koomes, Seiter a déclaré qu’ils s’étaient récemment rencontrés et qu’ils avaient l’intention de le faire à nouveau dans les semaines à venir. Pendant ce temps, Yolanda semble être toujours avec John, et malgré sa récente apparition dans 90 Day Bares All, elle n’a toujours pas été annoncée comme faisant partie d’un spin-off à venir. Compte tenu de l’apparition de John dans l’émission dérivée, cela pourrait-il signifier que les producteurs avaient changé d’avis pour l’inclure?