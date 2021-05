Josh Taylor a envoyé José Carlos Ramírez sur la toile et est sacré champion incontesté

Les deux renversements que Josh Taylor a marqués samedi soir lui ont permis d’entrer dans l’histoire.

L’avance de deux points de Taylor en renversant José Ramírez une fois chacun aux sixième et septième tours a représenté la différence sur les trois tableaux de bord lors de leur combat d’unification du titre de 12 tours et 140 livres à l’intérieur du théâtre. À Virgin Hotels Las Vegas. Les juges Tim Cheatham, Dave Moretti et Steve Weisfeld ont marqué leur combat amical avec les fans exactement de la même manière, 114-112 pour Taylor.

Le gaucher écossais a survécu à un troisième tour difficile, a affiché ces deux renversements et a résisté au rallye de Ramirez dans les tours de championnat pour remporter cette bataille de champions juniors invaincus des poids welters.

Taylor, de Prestonpans, en Écosse, était invaincu (18-0, 13 KO) et a remis à Ramirez (26-1, 17 KO) sa première défaite depuis les Jeux olympiques d’été de 2012 à Londres. Taylor, 30 ans, a également conservé ses ceintures IBF et WBA et a remporté les couronnes WBC et WBO de Ramirez, 28 ans, d’Avenal, en Californie.

La victoire a également permis à Taylor de devenir le cinquième champion pleinement unifié dans n’importe quelle division pendant l’ère des quatre ceintures de boxe. Il a rejoint les anciens champions des poids moyens Bernard Hopkins et Jermain Taylor, l’ancien champion junior des poids mi-moyens Terence Crawford et l’ancien champion des poids cruiser Oleksandr Usyk dans ce groupe d’élite.

Ramirez est revenu aux tours 10, 11 et 12, mais ce n’était pas suffisant pour surpasser ce que Taylor a accompli lors des tours précédents.

Ramirez a frappé un crochet gauche court à l’intérieur autour de 1:10 au douzième tour. Ramirez a attaqué Taylor avec une main droite avec environ 35 secondes à jouer dans leur combat fantastique.

Taylor a principalement utilisé ses jambes et a commencé les corps à corps lors du tour final, et n’a pas décroché beaucoup de coups de poing.

La main droite de Ramirez a atterri sur un échange avec environ 1:10 à gauche au 11e tour. Un bref crochet gauche de Ramirez a fait exploser Taylor avec un peu plus de 40 secondes à jouer au onzième tour.

Taylor s’est déplacé et s’est tenu pour se remettre de ce tir.

Taylor a divisé la garde de Ramirez avec une droite gauche juste après le milieu du 10e tour. Ramirez a décroché un crochet gauche qui a forcé Taylor à tenir environ 30 secondes plus tard.

La main droite de Ramirez a poussé Taylor vers les cordes avec un peu plus de 20 secondes à jouer au 10e tour. Taylor a pris sa retraite, mais a décroché une ligne droite à gauche avant la fin du 10e tour.

Ramirez a décroché un coup de poing lourd après la mi-neuvième ronde, mais Taylor s’est éloigné de Ramirez et a réinitialisé ses pieds. Ramirez a décroché un fort coup de poing gauche sur le corps de Taylor à la fin du neuvième round.

Après avoir souffert de chutes au cours des sixième et septième tours, Ramirez semblait avoir ses jambes sous lui au huitième tour. Il a décroché une droite droite qui a forcé Taylor à le retenir avec moins de 10 secondes à faire au huitième round.

Taylor a piqué Ramirez avec une droite gauche juste une minute après le septième tour. Ramirez a frappé à gauche le corps de Taylor avec environ 1:15 à jouer au septième.

Un uppercut gauche écrasant de Taylor dans un corps à corps a renvoyé Ramirez au siège de ses troncs avec un peu moins de 30 secondes à faire au septième tour. Ramirez a été plus blessé par ce tir que par le court gauche qui l’a laissé tomber au début du sixième tour.

Ramirez a réussi à se relever plus lentement cette fois, mais a montré à Bayless qu’il pouvait continuer. Taylor a essayé de l’achever dans les 10 dernières secondes du septième round, mais le temps s’est écoulé.

Une courte main gauche à l’intérieur de Taylor a attrapé la couleur de Ramirez et l’a laissé dans le coin de Taylor moins de 10 secondes après le sixième tour. Un Ramirez surpris se leva rapidement et hocha la tête pour que les hommes dans son coin sachent qu’il allait bien.

Un peu plus d’une minute plus tard, Ramirez a frappé Taylor avec une main droite droite qui a fait reculer Taylor. Taylor a attrapé Ramirez avec une droite gauche avec un peu moins de 10 secondes à faire au sixième tour.

Bayless a dû séparer Taylor et Ramirez de plusieurs corps à corps dans la première minute du cinquième tour. Le crochet droit de Taylor a atterri avec un peu moins d’une minute à jouer dans ce qui équivalait à un méchant cinquième tour.

Taylor a également saigné d’une coupure autour de son œil gauche au cinquième tour.

Taylor a cloué Ramirez avec une droite gauche 45 secondes après le quatrième tour. Un crochet du gauche de Ramirez a permis à Taylor de le tenir à nouveau autour de 1:10 au quatrième tour.

Taylor a frappé Ramirez derrière la tête plus tard au quatrième tour, ce qui a poussé Ramirez à s’éloigner de lui. Taylor a tenté de tirer profit du vulnérable Ramirez, alors que Bayless permettait à l’action de se poursuivre.

Ramirez a frappé un crochet gauche puis un jab lourd à la 55e seconde du troisième tour. Ramirez a continué à frapper Taylor avec sa main droite par la suite, tandis que Taylor a essayé de le retenir.

Taylor a eu du mal à gérer Ramirez haussier pour le reste du troisième tour, car Ramirez l’a frappé avec un coup droit et a dominé ces trois minutes. Taylor s’est faufilé dans un crochet droit alors que Ramirez avançait, haut la main, à la fin du troisième tour.

La droite de Ramirez a atterri en même temps que la gauche de Taylor environ 45 secondes après le début du deuxième tour. Taylor a atterri sur la gauche du corps de Ramirez vers 1:15 au deuxième tour.

La main droite de Ramirez a permis à Taylor de le tenir brièvement avec environ 45 secondes à jouer au deuxième tour. Chacun d’eux a décroché des coups lors d’un échange un peu plus tard au deuxième tour, ce qui a suscité une forte réponse de la foule pro-Ramirez.

La main droite de Ramirez a atterri alors que Taylor reculait avec environ 1:20 à jouer au premier tour, mais Taylor s’est rapidement éloigné de Ramirez et ne lui a pas permis de continuer. La ligne droite gauche de Taylor a attrapé Ramirez avec un peu moins de 30 secondes à jouer dans ce premier tour.