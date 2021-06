Josh Taylor a une prédiction inquiétante pour le héros Manny Pacquiao contre Errol Spence Jr, “frais et affamé”

Josh Taylor craint que l’idole Manny Pacquiao ne se décolle contre un “jeune, frais et affamé” Errol Spence Jr dans leur combat d’unification des poids welters pour le championnat du monde.

Cependant, le super-léger incontesté a refusé de compter “Pac-Man” en raison de l’intensité de son régime d’entraînement à l’âge de 42 ans !

Manny Pacquiao est un vrai grand boxeur et adoré par Josh Taylor

Pacquiao est le seul champion de la division des huit poids de l’histoire de la boxe et a remporté 12 titres mondiaux majeurs au cours d’une carrière professionnelle qui a commencé en 1995.

Son héritage est déjà sécurisé grâce à d’énormes combats avec Floyd Mayweather, Oscar De La Hoya et Ricky Hatton ainsi qu’une trilogie avec Erik Morales et quatre combats incroyables avec Juan Manuel Marquez.

Taylor a commencé sa carrière de boxeur dans l’humble village de Prestonpans dans l’East Lothian et s’est naturellement inspiré des Philippins et de ses exploits – donnant même son nom à son défunt chien.

Et bien que le nouveau champion du monde des super-légers soit un grand fan de Pacquiao, Taylor craint que le roi des poids welters WBC et IBF, Spence ne soit trop gros lors de leur rencontre le 21 août.

Le joueur de 30 ans est le combattant numéro 5 au monde et considère Pacquiao comme une source d’inspiration.

Ryan Hafey/PBC

Spence est invaincu en 27 combats et se situe à 5″10

“Il est gros pour le poids, vraiment gros pour les poids welters”, a déclaré Taylor à talkSPORT.com.

«Il est énorme, un très grand garçon, donc je pense qu’il est peut-être un peu trop gros pour Pacquiao et jeune, frais et affamé.

«Je pense donc que cela pourrait être un peu trop loin pour Pacquiao.

«Mais je l’ai regardé s’entraîner récemment et des vidéos de lui, il a l’air d’avoir reculé les années ! On dirait qu’il est devenu plus vif et plus rapide qu’à 40 ans !

“C’est incroyable; il le fait toujours et il est une légende vivante absolue du sport.