Josh Taylor, blessé, reporte la défense mondiale de décembre

S’il y a quelques jours les prochains engagements de Ryan García et Dillian Whyte ont été annulés pour cause de blessure, nous serons privés d’un troisième bon combat dans les mois à venir en raison de causes « à vie », des blessures typiques du sport qui n’ont rien à voir avec le covid.

Josh Taylor (18-0, 13 KO), champion incontesté des super-légers, a subi une blessure ces derniers jours, et il semble que même son équipe ne précise pas où dans son anatomie, puisqu’un compte officiel annonçait un problème de cheville et dans le autre, une maladie du genou (comme cela a finalement été confirmé). En tout cas, la lutte contre l’aspirant Jack Catterall (26-0, 13 KO) a été suspendu et n’aura pas lieu à la date prévue, le 18 décembre, avec son nouvel emplacement le 26 février 2022 à l’OVO Hydro à Glasgow, en Écosse.

Taylor détient les quatre titres mondiaux de poids depuis qu’il a battu José Ramírez aux points en mai, et la boxe espagnole surveille de près l’évolution de ces ceintures après la victoire de Sandor Martín contre Mikey García il y a une semaine. Le Catalan pourrait faire face à une égalité mondiale dans les prochains mois.