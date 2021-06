Josh Taylor compare la boxe à la WWE après le combat « farce » de Floyd Mayweather contre Logan Paul alors que Ricky Hatton l’appelle « *** pour la boxe »

in

Josh Taylor a décrit l’intrusion de YouTubers comme Logan et Jake Paul dans la boxe comme une « farce » et a comparé leurs combats à quelque chose que vous verriez à la WWE.

Le champion du monde des super-légers incontesté a réalisé l’une des meilleures performances d’un Britannique à l’étranger pour vaincre Jose Ramirez et devenir le premier champion du monde à quatre ceintures de ces côtes.

Jake et Logan Paul ont fait d’énormes vagues dans le monde de la boxe

Pourtant, l’Écossais a reçu très peu d’attention de la part des chaînes de télévision avant le combat, le manque de couverture entourant l’événement à Las Vegas agaçant naturellement le «Tartan Tornado».

Au lieu de cela, des points de vente tels que Sky ont plutôt décidé de brancher le combat d’exhibition entre le frère aîné de Paul et la légende de la boxe 50-0 Floyd Mayweather, qui a eu lieu dimanche soir à Miami.

Après huit rounds de ce qui pourrait être décrit comme de la boxe, aucun vainqueur n’a été couronné et les deux hommes ont plutôt parlé de l’énormité de leurs soldes bancaires lors de la conférence de presse d’après-combat.

S’adressant à talkSPORT en direct de Glasgow, Taylor a admis qu’il y avait des points positifs de l’afflux de stars des médias sociaux dans le cercle carré, mais les dommages qu’il cause à la boxe pourraient être irréparables.

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

Il a dit : « Je le vois de deux manières différentes ; Je le considère d’une certaine manière comme amenant de nouveaux regards sur le sport.

«Cela amène de jeunes enfants qui aiment jouer et YouTube dans le sport, cela amène des fans et de jeunes enfants comme ça.

«Et si quelques-uns d’entre eux s’intéressent au sport et commencent à s’entraîner et à le suivre, alors c’est bien, cela amène de nouvelles personnes au sport et ouvre de nouveaux yeux sur le sport.

«Mais à d’autres égards, c’est se moquer du sport et ce ne sont pas des combats compétitifs, ce sont des gars qui n’ont jamais boxé auparavant de leur vie. Ils montent sur scène et commencent à transformer la boxe presque en WWE.

Tyron Woodley, à gauche, gagnera la plus grosse bourse de sa carrière en combattant Jake Paul, bien qu’il détenait auparavant un titre mondial UFC

“Dans un peu un spectacle, un peu une farce, un peu de cirque et c’est assez frustrant parfois quand vous avez beaucoup de combattants qui, y compris moi-même, ont consacré leur vie pour arriver là où ils arrivent et obtenir gros combats.

«Ils sont en quelque sorte évités et négligés par quelque chose comme ça; un passé, un ancien – même s’il s’agit d’un très bon ancien – mais il a dépassé son meilleur niveau et il se bat contre un gars de YouTube.

“Cela peut être assez frustrant de cette façon, mais c’est aussi bon pour le sport.”

Ricky Hatton, qui a également concouru à 140 livres au cours de sa carrière incroyablement réussie, a partagé un anneau avec Mayweather pendant sa pompe et n’a rien retenu dans son évaluation flétrie du combat.

Hatton n’a tiré aucun coup de poing alors qu’il livrait une évaluation cinglante des bouffonneries de Mayweather sur Instagram

Le décrivant comme « *** pour la boxe » sur Instagram, le « Hitman » a fait écho aux sentiments de Taylor en suggérant que l’Américain n’a plus à se soucier de son solde bancaire, plutôt que de l’intégrité de sa réputation.

Taylor a ajouté : « C’est frustrant et je ne veux pas manquer de respect à Logan Paul ou Floyd Mayweather, mais Floyd Mayweather est le meilleur de cette génération.

«On dirait qu’il endommage son nom et son héritage dans le sport en faisant cela, juste pour quelques livres. Il ne manque pas de quelques livres, il a gagné des centaines de centaines de millions !

« Il n’a pas besoin de 50 millions de livres supplémentaires, qu’est-ce que cela va faire sur son compte bancaire ? C’est ce que c’est, mais c’est assez frustrant à regarder.

