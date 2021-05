Josh Taylor critique Sky Sports pour avoir montré Floyd Mayweather, âgé de 50 ans, contre Logan Paul, un gars de YouTube, mais pas son triomphe incontesté sur Jose Ramirez

Josh Taylor a déclaré à talkSPORT qu’il se sentait “ déçu ” par le manque de couverture télévisée britannique autour de son combat historique incontesté avec Jose Ramirez le week-end dernier.

La star écossaise a terrassé son ennemi américano-mexicain à deux reprises et l’a battu aux points pour assurer un triomphe légendaire dans lequel il a unifié les quatre principaux titres de boxe dans sa catégorie de poids.

. – .

Taylor est désormais le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

Le combat a été diffusé à un public solide sur ESPN en Amérique, mais aucun accord télévisé majeur n’a été conclu pour Taylor chez lui au Royaume-Uni.

Ni Sky Sports, ni BT Sport n’ont montré le combat, l’application peu connue Fite TV l’ayant plutôt comme un PPV en ligne à 12,99 £.

Taylor a déclaré à White et Jordan sur talkSPORT: «Je ne vais pas mentir, j’ai été un peu surpris et un peu déçu.

«Je pense que c’est l’une des meilleures réalisations sportives écossaises depuis très longtemps.

Mikey Williams / Meilleur classement

La performance de Taylor était exceptionnelle

«Surtout dans l’histoire récente. C’est l’une des meilleures victoires que les gens ont remportées d’ici.

«Je me sentais un peu comme dans l’accumulation et le manque de télévision qui le captait, c’était un peu comme si personne ne s’en souciait et que personne ne s’en souciait vraiment.

«Cela m’a un peu dérangé un peu et je me suis dit: ‘Eh bien, pourquoi est-ce que je n’obtiens pas la reconnaissance, mais ils parlent de la sanglante Logan Paul et Floyd Mayweather?’ ‘

Amanda Westcott / SHOWTIME

Sky Sports Box Office montrera Mayweather vs Paul

Sky montrera le concours d’exposition de Mayweather contre le YouTuber sur PPV le mois prochain.

Taylor a poursuivi: «Floyd Mayweather, 50 ans, qui ressemble à un vieil homme et à un gars de YouTube, Sky découvre cela et en parle.

«Il y a l’un des plus grands combats de boxe qui se déroule juste devant vous, quelqu’un de votre adulte osé être génial et personne n’a rien fait à ce sujet.

«C’est ce que j’ai vraiment ressenti. C’était vraiment comme si personne ne s’en souciait.