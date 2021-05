Josh Taylor en tant que champion unifié devient la gloire de la boxe écossaise

Après avoir battu José Carlos Ramírez

Après son brillant et acharné triomphe sur le courageux Texan José Carlos Ramírez, l’Écossais Josh Taylor, non seulement est devenu un monarque reconnu par les quatre principaux organes directeurs de la boxe mondiale, j’ai lu WBA, WBC, IBF et WBO mais intègre maintenant un Sélectionnez un groupe de grands boxeurs écossais, ainsi que des idoles telles que: Benny Lynch, Walter Mc Gowan, le grand Ken Buchanan, Scott Harrinson, Duke Mckenzie et Ricky Burns. Il accompagne également d’éminents héros du ring qui ont obtenu la reconnaissance de toutes les entités. C’est le cas de Bernard Hopkins, Bernard Taylor et Terence Crawford. Alors aujourd’hui après la consécration de Taylor samedi dernier 22 mai au Virgins Hotel Las Vegas, l’Ecossais est devenu une véritable célébrité de la boxe.

Cela vient d’un grand combat

Nul doute que le triomphe de Josh Taylor par décision unanime sur le Texan José Carlos Ramírez, a signifié un grand saut de qualité pour ce combattant en boxe mondiale. Dans ce combat, l’Ecossais fit preuve de solvabilité sur les trois distances; il a agi dans le court et a également exercé une position dominante dans le moyen et le long. José Carlos Ramírez n’a pas remis docilement ses couronnes WBC et WBO, au contraire, il s’est battu courageusement à chaque minute de chaque tour et s’il était renversé aux sixième et septième tours au cours desquels il était surpassé et maltraité, ce n’est pas moins vrai. que dans les 10 autres épisodes, il s’est comporté comme un grand guerrier. Les trois juges ont rendu un verdict identique: 114-112 montrant, bien que pas par une très large marge, la victoire de Taylor était légitime.

Un avenir flatteur avec le statut de boxeur d’élite que Taylor devrait avoir maintenant, ses prochains combats seront plus importants, plus vus et plus chers; le fait est qu’il est déjà sorti de trois de ses grands rivaux tels que: Regis Prograis, Viktor Postol et José Carlos Ramírez lui-même. On comprendrait si Taylor exerçait son droit de faire une défense fausse ou non obligatoire contre un adversaire sans autant de danger, mais alors il devrait chercher un adversaire de plus grande valeur qui produirait un gros sac. Mais, en Superlight il ne semble y avoir personne capable de s’opposer à lui, un combat attrayant pourrait être négocié avec l’un des meilleurs Lightweights qui veulent envahir la division supérieure.

Parmi les principaux candidats pourraient être des hommes comme: Vasyl Lomachenko, Gervonta Davis, Teofimó Lopéz, Devin Haney et le Vénézuélien Jorge Linares lui-même, qui affrontera samedi prochain pour la couronne WBC. Nous ne pensons pas que Taylor veut toujours envahir la division poids welter, même si nous n’excluons pas qu’il essaiera plus tard. Il y trouverait une opposition stellaire composée de stars de la stature de Manny Pacquiao, Erroll Spence Jr. Terance Crawford, Yordenis Ugas et plusieurs autres qui sont presque au même niveau des champions. Quelle que soit la décision prise par les membres de la Team Taylor, elle doit être bien réfléchie car les fans seront au courant de ce qui se passe avec cette grande figurine de boxe.