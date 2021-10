Josh Taylor envisage des combats majeurs en 2022 alors que le champion incontesté promet de créer un héritage avec de nouvelles cibles

Josh Taylor a déclaré à talkSPORT qu’il souhaitait se créer un héritage avec de grands combats à partir de 2022.

Le champion du monde incontesté des super-légers a conquis sa catégorie de poids actuelle en remportant les quatre grands titres mondiaux.

. – .

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO

Taylor a remporté sa première ceinture en détrônant le champion IBF Ivan Baranchyk lors de la demi-finale de la World Boxing Super Series en 2019.

Cette victoire l’a conduit à la finale et à un triomphe de l’unification sur le champion WBA Regis Prograis plus tard la même année.

La pandémie a stoppé les progrès de Taylor en 2020, mais ce n’était qu’un obstacle temporaire.

En mai de cette année, son champion WBC et WBO a conquis Jose Ramirez avec une magnifique performance qui a réuni les quatre ceintures.

Mikey Williams/Meilleur rang

La performance de Taylor pour battre Ramirez et unifier les ceintures était exceptionnelle

Dans le cadre de l’accord pour mener à bien ce combat, un retrait a été convenu pour le challenger obligatoire Jack Catterall.

Maintenant, il doit tirer sur le champion et cela doit avoir lieu le 18 décembre.

Par la suite, des noms tels que le roi des poids légers Teofimo Lopez et le roi des poids welters Terence Crawford attendent probablement Taylor.

« Quand j’aurai fini Jack Catterall le 18 décembre, peu importe ce que je vais être dans de gros combats maintenant », a déclaré Taylor à White et Jordan sur talkSPORT.

Frank Warren

Catterall est le WBO obligatoire de Taylor

«Je crois que je peux rester à 140 livres et être encore dans de gros combats.

« Ou, pour moi, fixer de nouveaux objectifs et fixer de nouveaux objectifs, c’est devenir un champion du monde des deux poids.

« Déplacez jusqu’à 147 livres et essayez d’atteindre plus de grandeur, et devenez un véritable nom de famille dans la boxe.

« Devenez l’un des meilleurs combattants d’Écosse à avoir jamais réussi, devenez un champion du monde des deux poids, un champion incontesté.

« J’espère être champion du monde des deux poids dans une vingtaine de combats.

«Ce serait quelque chose de spécial, une réalisation incroyable à faire.

« C’est ce que je veux faire, je veux laisser un véritable héritage à mon nom et qu’on se souvienne de moi comme d’un grand combattant. »