Josh Taylor et José Carlos Ramírez unissent les titres en super léger

Samedi 22 à Las Vegas

(Crédit photo: Mikey Williams / Top Rank via .)

Dans un combat qui devrait être très égal et de grande qualité, l’Écossais Josh Taylor, champion WBA et IBF Super Lightweight, affrontera son collègue texan José Carlos Ramírez, monarque endossé par la WBC et la WBO, à la recherche de révéler qui il est vrai numéro un de la division, Taylor et Ramirez restent invaincus tout au long de leur carrière professionnelle; le scotch a un record de 17 victoires avec 13 Ko. tandis que le texas a remporté les 26 combats avec 17 sur la voie rapide. Les deux présentent une très bonne stature avec un mètre 78 centimètres; Bien que Ramírez avec sa gamme de 1,83 surpasse Taylor qui en a 1,77, ils semblent également très uniformes en âge, l’Écossais a 30 ans tandis que Ramírez est né il y a 28 ans.

Une boîte et l’autre ceinture.

Les styles opposés de cette paire de champions font un autre point intéressant dans ce combat stellaire. Taylor est un homme très technique qui présente un bon Jab qu’il accompagne avec des combinaisons rapides et précises des deux mains. Il sait marquer des points pour les yeux des juges et monte sur le ring avec une grande préparation physique qui lui permet de maintenir une pression constante sur son adversaire. Un autre moment où Josh est un maître est le timing du combat; parfois il maintient beaucoup de pression, d’autres fois il ralentit et maintient la distance, parfois il recourt aux Clinch pour reprendre l’air et réserver de l’énergie.

Le Texan Ramírez, pour sa part, est un combattant non dépourvu de moyens techniques mais qui – comme ses parents et ancêtres mexicains – accordent une prépondérance à l’offense et au changement de coup. Il n’est pas un grand puncheur car avec 17 KO en 26 combats, il montre que bien qu’il fasse des dégâts avec ses poings, il n’a pas ce pouvoir pour les assommer tous. Il cherchera à entraîner Taylor dans des balançoires à bout portant s’il parvient à l’attacher avec son crochet gauche et à produire un résultat violent. Il doit entrer dans ce combat crucial avec une excellente préparation physique afin de contrer la technique et la sagesse de l’Ecossais.

Viktor Postol, un rival commun

On se souvient du Russe Viktor Postol pour avoir frustré il y a quelques années la carrière du célèbre puncheur argentin Lucas Mathysse. À ce moment-là, le garçon de Patagonie Argentine cherchait enfin à être couronné champion poids welter junior mais, bien qu’il soit le favori, il a été assommé par le grand Postol. Josh Taylor et José Carlos Ramírez ont tous deux affronté le géant russe et l’ont tous deux battu par décision unanime. Taylor avec sa technique, son bon mouvement et sa vitesse de la main a réussi à déchiffrer le russe difficile, tandis que Ramírez a dû exercer beaucoup de pression et essayer de fortes attaques à deux mains pour vaincre l’adversaire difficile. Ces combats, d’une certaine manière, nous aident à jauger les possibilités de l’un et de l’autre compte tenu de la manière et du style qu’ils ont utilisé pour affronter Postol. Taylor cherchera à dominer le demi-fond avec son Jab et sa technique tandis que Ramírez pariera sur une attaque franche et attaquera avec ses crochets gauches comme arme principale. Ce sera à Ramirez avec son attaque de déséquilibrer la technique de Taylor ou l’Ecossais imposera ses schémas tactiques et prendra toutes ses couronnes.