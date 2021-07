Josh Taylor gagne par décision unanime à José Ramírez et unifie les quatre titres super légers

Le scotch Josh Taylor Il a unifié les titres mondiaux des super-légers (poids welters juniors) en battant le Mexicain américain par décision unanime José Ramírez, qui est tombé au tapis à deux reprises, et est devenu le sixième combattant de l’ère des quatre divisions (depuis 1988) à être le champion incontesté et le premier de sa nationalité à réaliser l’exploit.

Taylor, invaincu en 18 combats, a conservé ses couronnes de division des poids mi-moyens approuvées par la World Boxing Association (WBA) et la Fédération internationale (IBF), et a arraché les sceptres du Conseil mondial (WBC) et de l’Organisation mondiale (WBO) à Ramírez).

Le combattant écossais de 30 ans a reçu un score de 114-112 sur les cartes des trois juges qui ont travaillé le combat.

La plupart de la participation limitée – mais à guichets fermés – des fans qui ont assisté au match joué au théâtre Virgin Hotels à Las Vegas a été soutenue Ramírez (26-1, 17 par KO), l’a encouragé tôt et a scandé son nom.

Mais une fois Taylor (18-0, 13 par KO) a pris les commandes au milieu du combat, c’est le petit contingent écossais qui a fait le plus de bruit.

Au sixième tour, le gaucher a abandonné Ramírez avec une courte contre-attaque de la gauche. Ramírez il s’est remis comme pour se retenir Taylor pour le reste du tour, mais ce n’était pas le cas dans le septième.

Alors que les deux hommes sortaient d’une emprise, Taylor a décroché un uppercut gauche qui a envoyé Ramírez à la toile. Il chancela alors qu’il se tenait devant l’arbitre Kenny sans baie pourrait terminer le décompte.

Avec un peu plus de 10 secondes restantes dans le tour, Taylor Il n’a pas eu le temps de faire pression pour le KO, qui n’est finalement pas venu.

Malgré que Ramírez, 28 ans, s’est stabilisé et a même remporté quelques rounds dans la seconde moitié du combat, Taylor il a fait du bon travail en ne permettant pas au combattant natif de Hanford, en Californie, de l’attraper avec des coups puissants et de choisir ses propres opportunités de frappe.

Taylor pris le contrôle des actions malgré le fait que Ramírez Il a répondu par des contre-attaques, mais cela n’a pas suffi contre l’Écossais, qui a montré une plus grande puissance de frappe, une plus grande vitesse et une plus grande technique, ce qui l’a aidé à sortir du ring en tant que propriétaire des quatre couronnes mondiales et du titre unifié des super-légers (poids welter junior) .

