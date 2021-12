Josh Taylor ne croit pas que Floyd Mayweather laissera Gervonta Davis le combattre alors que le champion incontesté réagit à la défaite de Teofimo Lopez contre George Kambosos Jr

Josh Taylor a déclaré à talkSPORT qu’il ne prévoyait pas de combats contre Teofimo Lopez et Gervonta Davis de si tôt.

Le champion du monde incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO devrait faire sa première défense des quatre ceintures contre le challenger obligatoire Jack Catterall le 26 février.

Après cela, il avait été lié à un combat contre Teofimo, qui détenait les titres des poids légers WBA, WBC, IBF et WBO et prévoyait une augmentation de poids.

Cependant, la jeune star américaine a été détrônée de manière inattendue par George Kambosos Jr, pour le plus grand plaisir de Taylor qui s’était agacé de son discours trash.

Taylor a déclaré à James Savundra de talkSPORT: «Il n’aura pas ce combat ensuite, il n’est pas au niveau.

« Il n’est pas aussi bon que ce qu’il pense être.

Ed Mulholland // Salle de match

Teofimo a été battu par un grand outsider

«C’est un très bon combattant, mais il n’est pas aussi bon que ce qu’il pense être.

« Il s’est fait tabasser par George Kambosos, très mal aussi.

« Mettez-moi là-dedans avec lui – un peu plus fort, un peu plus vite, frappez un peu plus fort – il ne se relèvera pas des coups avec lesquels il se fait frapper.

Promotions Sean Michael Ham/Mayweather

Gervonta est la protégée de Mayweather

Un autre poids léger américain qui avait échangé des mots avec Taylor dans le passé est le protégé de Floyd Mayweather, Gervonta.

Le joueur de 27 ans est même passé au super-léger et a remporté la moindre ceinture «régulière» de la WBA plus tôt cette année, mais l’a maintenant quittée et est revenue dans la division ci-dessous.

« Je ne pense pas qu’il s’approche de moi », a déclaré Taylor.

«Je ne pense pas que Floyd Mayweather et son équipe le laisseront s’approcher de moi.

« Il vient de renoncer à son [WBA ‘regular’] ceinture à 140lbs.

«Eh bien, ce n’était pas un titre, je suis le seul tenant du titre à 140lbs.

«Alors oui, je ne pense pas que ces combats vont se produire. Peut-être à l’avenir. »