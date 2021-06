Josh Taylor nomme Saul ‘Canelo’ Alvarez et ‘petit monstre’ Naoya Inoue comparé à Mike Tyson comme ses combattants actifs préférés

in

Josh Taylor a nommé Saul ‘Canelo’ Alvarez et Naoya Inoue comme ses deux boxeurs actifs préférés à surveiller en ce moment.

Le champion incontesté des super-légers occupe confortablement la cinquième place de la liste livre pour livre du Ring Magazine après une performance exceptionnelle contre Jose Ramirez à Las Vegas le mois dernier.

Taylor est le champion incontesté des super-légers WBA, WBC, IBF et WBO et adore regarder Canelo et Inoue

Taylor a parfois bien boxé du pied arrière, mais a pu montrer sa ténacité et sa puissance à l’intérieur pour marquer deux renversements en route vers une victoire convaincante aux points.

La victoire de l’Écossais a confirmé sa place de meilleur au monde à 140 livres et l’un des meilleurs au monde.

Le joueur de 30 ans est lui-même un étudiant en sciences douces et a grandi en idolâtrant Manny Pacquiao alors qu’il commençait sa propre carrière à l’adolescence à Prestonpans, dans l’East Lothian.

Pourtant, avec le Philippin prenant son temps entre les combats en raison de son âge, il y a deux autres combattants qui ont attiré l’attention de Taylor.

Michelle Farsi/Boxe Matchroom

La superstar mexicaine a un fan dans le grand Taylor livre pour livre

La superstar mexicaine Canelo est un champion du monde à quatre poids qui est sans doute la plus grande star de cette génération, tandis qu’Inoue est une petite machine à détruire.

Comparé à Mike Tyson pour sa formidable puissance de frappe et son ratio de KO, Taylor est un grand fan du poids coq japonais.

“J’aime regarder Canelo”, a-t-il déclaré à talkSPORT.com. « Je pense qu’il est brillant.

«Je pense qu’il est incroyable; la façon dont il bouge et il est si calme et serein. Je pense qu’il est brillant et j’adore le regarder.

« J’aime aussi regarder Inoue ; c’est aussi un petit monstre !

Mikey Williams/Meilleur rang

Inoue est livre pour livre l’un des meilleurs combattants du monde aujourd’hui

Même à l’âge de 30 ans et avec seulement 18 combats professionnels à son actif, il n’y a pas grand-chose que Taylor n’ait pas accompli.

Le champion du monde WBA, WBO, WBC et IBF a d’abord commencé le taekwondo dans sa jeunesse avant de tomber amoureux de la boxe, où il a remporté une médaille aux Jeux du Commonwealth.

Malgré son couronnement le mois dernier, Taylor considère toujours la médaille d’or remportée en 2014 dans son pays d’origine comme le moment le plus fier de sa carrière.

“Juste en dessous et certainement à égalité avec mon titre mondial”, a-t-il déclaré lorsqu’on lui a demandé où se classait le titre de champion du monde incontesté.

«Si cela avait été en temps normal et que j’avais pu emmener mes amis et ma famille et mon soutien de voyage, cela aurait été de loin – à des kilomètres.

“Mais je pense que le simple fait de le faire pour moi et mon pays aux Jeux du Commonwealth en 2014 a été un moment de grande fierté pour moi.”