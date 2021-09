Josh Taylor pense qu’un combat contre Pacquiao ne lui apporterait plus rien

in

Le champion unifié (WBC-WBO-IBF-WBA) du super léger Josh Taylor (18-0, 13 KO) revient sur le ring le 18 décembre, lorsqu’il affronte son challenger obligatoire, l’Anglais invaincu Jack Catterall (26-0, 13 KO).

Après avoir unifié les quatre couronnes avec José Carlos Ramírez, Taylor envisage de passer au poids welter. Il y a quelques jours, on a demandé à Taylor s’il voulait se battre Manny Pacquiao, et l’Écossais a déclaré à Give Me Sport qu’il serait prêt à affronter son idole, Manny Pacquiao, mais il n’est pas convaincu qu’une victoire améliorera sa carrière.

« Ce serait un grand honneur de partager la bague avec lui. Ce serait comme un rêve devenu réalité. Mais avant Ugás, il avait l’air vieux, il semble que son meilleur temps soit passé, il était hors de rythme. Si je bats Manny Pacquiao, c’est comme si vous battiez un vieux Manny Pacquiao, un vieil homme qui a dépassé la fleur de l’âge, donc je n’aurai aucun crédit pour cela. Il n’est pas le même Manny Pacquiao qu’il y a des années, donc même si ce serait un grand honneur de partager le ring avec lui, et il est toujours très dangereux, je ne pense pas qu’il y ait d’avantage pour moi dans la victoire autre que de partager la bague avec mon héros.”dit Taylor.