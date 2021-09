Josh Taylor pourrait défendre ses titres dans son Écosse natale

Le champion incontesté des super-légers, l’Ecossais invaincu Josh Taylor, doit affronter également le Britannique invaincu Jack Catterall le 18 décembre au SSE Hydro à Glasgow, en Écosse.

Le champion écossais de 30 ans a unifié les quatre titres lorsqu’il a battu José Carlos Ramírez en mai dernier, l’envoyant sur la toile à deux reprises, pour une victoire par décision unanime.

Avec cette victoire, Taylor (18-0, 13 KOs) s’est imposé non seulement comme le meilleur super-léger au monde, mais aussi comme l’un des meilleurs combattants livre pour livre aujourd’hui.

Catterall (26-0, 13 KOs) a attendu longtemps son premier tir au titre. Il avait prévu d’affronter Taylor auparavant, mais s’est retiré pour permettre à Taylor vs. Ramirez est arrivé.

L’Anglais de 28 ans est gaucher, comme Taylor, et sa victoire la plus notable a eu lieu en 2018 contre Ohara Davies.