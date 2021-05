Josh Taylor vs Jose Ramirez est l’incroyable combat incontesté qui se déroule ce week-end qui vous fera oublier le désordre Anthony Joshua vs Tyson Fury

Le sport de la boxe a subi un coup dur cette semaine alors que l’épreuve de force incontestée prévue pour le titre des poids lourds entre Anthony Joshua et Tyson Fury a été plongée dans un doute majeur.

La victoire d’arbitrage de Deontay Wilder signifie maintenant que Fury lui fera probablement face ensuite, tandis que AJ devra probablement se défendre contre le challenger obligatoire Oleksandr Usyk.

Le combat le plus lucratif et le plus attendu du sport semble être hors de propos pour le moment.

Frank Warren

Taylor détient deux des quatre ceintures en super-léger et va après la dernière paire

Cependant, ce samedi soir, il se trouve qu’il y a un autre combat d’élite à quatre ceintures à espérer.

Josh Taylor (17-0, 13 KOs) est le champion du monde WBA et IBF super léger d’Écosse, et il est sur le point d’unifier les quatre ceintures contre le champion américain WBC et WBO Jose Ramirez (26-0, 17 KO).

Comme les poids lourds l’ont prouvé, les affrontements incontestés ne se produisent pas très souvent dans la boxe et celui-ci à 140 livres a pris des années.

L’ascension rapide de Taylor dans les rangs a commencé lorsqu’il est devenu professionnel en 2015.

En seulement son sixième combat professionnel, il a remporté le titre du Commonwealth en battant Dave Ryan et, même pas un an plus tard, il a conquis Ohara Davies dans un match de rancune.

Ed Mulholland / Salle de match

Ramirez est le champion du monde des super-légers WBC et WBO

De là, il a progressé vers un concours de niveau mondial marginal contre Viktor Postol en 2018, ce qui l’a propulsé dans le tournoi World Boxing Super Series.

En 2019, Taylor a tout conquis avant lui dans cette compétition – remportant le titre IBF d’Ivan Baranchyk avant de s’unifier contre le champion WBA Regis Prograis.

«Cela a été assez incroyable pour être honnête», a déclaré Taylor à talkSPORT.com, interrogé sur sa progression de carrière.

«Ça a été incroyable, ça a été génial, ça a été une montée rapide vers le haut du jeu.

Le voyage rapide de Taylor a été brillant et impressionnant à voir

«Je suis vraiment fier de ce que j’ai accompli, mais il est temps d’oublier ce que j’ai accompli et de regarder vers ce que je cherche maintenant à réaliser, ce qui va être incroyable.

«Quand je gagnerai ce combat, ce sera une énorme partie de l’histoire.

«C’est énorme pour moi et personnellement, j’ai hâte d’entrer et de commencer.»

Alors que Taylor a été accéléré vers le sommet, Ramirez a emprunté une voie plus standard.

Le Mexicain-Américain est devenu professionnel en 2012 après avoir participé aux Jeux olympiques de Londres.

Il a lentement progressé à travers les niveaux avant de vaincre Amir Imam pour la ceinture WBC vacante en 2018.

.

Taylor a remporté la World Boxing Super Series en battant Prograis

Il a ensuite eu la possibilité de participer au tournoi WBSS aux côtés de Taylor, Baranchyk et Prograis, mais Taylor se souvient: «Il ne l’a pas fait, il a choisi de ne pas le faire.

«J’ai tout de suite su que ni lui ni sa direction ne croyaient pleinement en lui.

«Ils ont choisi l’option facile de faire quelques-uns de ce qu’ils pensaient être des combats faciles.»

Les trois derniers combats de Ramirez racontent son histoire en tant que combattant au niveau mondial.

La première est intervenue contre Jose Zepeda en 2019 – une décision à la majorité serrée et controversée, que certains pensaient avoir eu la chance de gagner.

Le deuxième a été un spectacle sensationnel alors qu’il s’est unifié en éliminant Maurice Hooker de manière catégorique en six tours.

Et le troisième l’a vu affronter Postol, deux ans après que Taylor l’ait battu, remportant une autre décision serrée et controversée.

Mikey Williams / Meilleur classement

Ramirez a prouvé qu’il était un opérateur de classe mondiale, mais, comme Taylor, ne l’avait pas fait à sa guise contre Postol

“Ils ont manifestement pris le combat du Postol en pensant que ce serait un combat facile”, a déclaré Taylor.

«Je l’ai regardé l’autre jour, je pensais en fait que Postol l’avait gagné. J’ai pensé qu’il était très malheureux de ne pas avoir pris cette décision.

«Il a boxé Jose Zepeda et je pensais qu’il avait également été battu dans ce combat.

«Il y a eu quelques performances qui sont des performances assez chancelantes.»

Concernant la victoire d’unification de Ramirez sur Hooker, Taylor a ajouté: «Écoutez, c’était un bon combat, il a bien fait, mais je ne suis pas Maurice Hooker.

Media Zoo Ecosse

Taylor a été interviewé alors qu’il lançait un partenariat de marque avec l’allemand Doner Kebab

«Je suis un combattant complètement différent de Maurice Hooker, un style différent, tout différent.

«Il a bien fait, a fait preuve de fair-play avec lui et a réalisé une bonne performance. Tout ce que je peux dire est bien fait.

«Mais à partir de ses dernières performances, elles n’ont pas été formidables.»

Après avoir remporté le tournoi WBSS, Taylor a signé un accord promotionnel avec Top Rank – qui fait également la promotion de Ramirez – et maintenant le combat incontesté est fixé pour samedi soir.

Josh Taylor – Instagram

Taylor avait précédemment ramené ses ceintures à Buchanan et espère le rendre à nouveau fier

Dans l’ère actuelle des quatre ceintures, très peu de combattants ont pu se dire incontestés. Aucun de ces rivages ne l’a encore accompli.

Le seul Écossais à avoir réussi l’exploit est le légendaire poids léger Ken Buchanan qui détenait les deux titres majeurs en 1971, lorsque l’image du corps de sanction de la boxe était beaucoup moins compliquée.

Buchanan a maintenant 75 ans et espère avec enthousiasme que son ami Taylor pourra imiter sa gloire.

Taylor a conclu en expliquant son objectif émotionnel: «C’est une énorme motivation pour moi de devenir le premier champion du monde incontesté à quatre ceintures d’Écosse.

«Le premier Écossais à le faire depuis Ken Buchanan, qui est mon immense héros.

«C’est une motivation énorme et massive pour moi de revenir avec les ceintures et de retourner voir Kenny pour lui dire que je suis juste comme lui.

Josh Taylor a été interviewé alors qu’il lançait un partenariat de marque avec l’allemand Doner Kebab.