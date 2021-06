Josh Todd de Buckcherry choisit Ian Astbury du culte comme son « dieu du rock »

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd était l’invité vedette de BBC‘s “The Rock Show With Johnnie Walker” pendant le segment “Rock God”. Todd choisi LE CULTE‘s Ian Astbury et a déclaré à propos de son choix : « J’ai entendu LE CULTE retour au lycée pour la première fois dans les années 80, bien sûr, lorsque le ‘Électrique’ l’album est sorti. Je croyait que c’etait merveilleux. Je pensais chanson après chanson, chaque chanson était bonne. Et j’ai pensé Ian avait une voix vraiment unique; il avait une très bonne texture dans sa voix. Quand j’ai vu des vidéos de lui et que j’ai vu ses performances en direct, j’ai pensé qu’il était le parfait leader du rock and roll. Et c’est quoi Ian était tout à propos de – il avait un air fanfaron, mais il avait aussi cette intensité. Il pourrait vous intimider et tout mettre en place sur scène. J’ai eu l’occasion de les voir plusieurs fois et j’ai adoré chaque minute. Je pense qu’ils m’ont influencé à être sans peur, à sortir et à être fidèle à moi-même.”

BUCKCHERRYle nouvel album de, “Enfer”, a été libéré le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

LE CULTE a passé les derniers mois à travailler sur un nouvel album. La suite de 2016 “Ville cachée” est dirigé par le producteur Tom Dalgety, qui a déjà travaillé avec FANTÔME et SANG ROYAL, entre autres.

“Ville cachée” est sorti en février 2016 via Vinyle de cuisine. La suite de 2012 “Choix de l’arme” a été écrit par Astbury et guitariste Billy Duffy et a été produit par Bob Rock, qui a déjà travaillé avec METALLIQUE et MOTLEY CRUE.

En mai 2020, il a été annoncé que LE CULTE avait signé un accord avec Black Hill Records.

LE CULTE passé la majeure partie de 2019 en tournée pour célébrer le 30e anniversaire de son “Temple Sonique” album. Le LP catapulté LE CULTE au statut de superstar et reste leur version la plus réussie commercialement. Il s’est vendu à plus de 1,5 million d’exemplaires rien qu’aux États-Unis et a été certifié disque de platine en 1990. Il s’est hissé au 10e rang des charts Billboard et plusieurs des chansons de l’album restent des incontournables de la radio rock à ce jour.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).