Josh Todd de Buckcherry : Comment je suis devenu sobre il y a 27 ans et n’ai jamais regardé en arrière

Dans une nouvelle interview avec Niclas Muller Hansen de RockSverige, BUCKCHERRY leader Josh Todd a expliqué comment il a réussi à rester sobre pendant 27 ans alors qu’il est entouré d’alcool dans des lieux de tournée. Il a déclaré: « La partie restante sobre, comme ne pas boire ou consommer de drogue, n’est pas la partie difficile. La partie difficile est vraiment de gérer votre esprit, car c’est l’esprit qui est brisé. L’esprit alcoolique et l’esprit toxicomane est le problème. La consommation d’alcool et de consommation n’est que le symptôme du problème. La seule solution est la solution spirituelle, et je ne veux pas avoir l’air idiot, mais c’est la vérité. [being] spirituel dans la vie et toutes ces choses, et comment faites-vous cela? Eh bien, pour moi, faire des inventaires annuels où je le sors de ma tête et l’écris et raconte à quelqu’un d’autre ce qui se passe avec moi. Je fais de la méditation tous les jours, je travaille avec d’autres, je vais à des réunions et des trucs comme ça.

« La drogue et l’alcool sont partout », a-t-il poursuivi. « Si vous êtes un riche homme d’affaires, il y en a beaucoup. Il y a de la drogue et de l’alcool partout, il n’y a pas que des musiciens.

« J’ai des gars de l’équipe qui fument beaucoup d’herbe, et je roulerais un joint pour vous. Cela ne me dérange pas. Je n’aime pas être avec ça pendant de longues périodes. Je ne veux pas être avec quelqu’un qui est super foutu parce que si je ne suis pas foutu, ce n’est pas amusant pour moi. [laughs] et laissez-les être foutus.

« Je ne prêche pas sur ma sobriété », Josh ajoutée. « Si vous faire foutre ça marche pour vous, que Dieu vous bénisse. Cela n’a pas fonctionné pour moi après un certain temps. J’ai été vraiment foutu de 13 à 23 ans. Vous ne m’auriez pas reconnu. J’étais un horrible toxicomane et alcoolique et cela ne fonctionnait plus pour moi. Je l’ai vraiment bien fait. «

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait réussi à arrêter de boire tout seul ou si quelqu’un d’autre l’avait mis en cure de désintoxication pour l’aider à arrêter de consommer de l’alcool, Josh a déclaré: « Il y a eu quelques événements dans ma vie en même temps qui m’ont rendu sobre. Ma première fille est née et elle vient d’avoir 27 ans. J’étais un musicien fauché à l’époque. J’étais terrifié et je ne savais pas comment être un père. Je n’ai pas eu de père depuis l’âge de 10 ans. Je n’en savais rien. J’essayais de réaliser mes rêves et ça n’arrivait pas et j’avais une consommation massive d’alcool et de drogue problème. Je me suis simplement dit intuitivement : « Mec, je suis à la croisée des chemins, et quelque chose doit changer. Je ne sais pas quoi faire. » Je viens de le dire à voix haute et j’y pensais tous les jours.

« J’ai été arrêté pour conduite en état d’ivresse dans le comté d’Orange et j’ai été assigné à toutes ces réunions des AA pour mon programme DUI », a-t-il révélé. « J’ai commencé à aller aux réunions, et à un moment donné, un gars s’est levé et il ne me ressemblait pas. C’était juste un gars du genre neuf à cinq, chemise et cravate, et je ne le savais pas. les gens vivaient sobres. Il a essentiellement raconté mon histoire. Il a parlé de la façon dont il buvait et se droguait et c’était du genre: « Oh mon Dieu, c’est moi. » Cela m’a donné le courage de lever la main et de dire « nouveau venu ». Et c’est là que tout a changé. Je savais que c’était la dernière étape du quartier. J’allais en prison, en institution ou à la mort. J’avais déjà eu une intoxication alcoolique à 23 ans, et à un moment mes mains étaient paralysées pendant une bonne heure et Je ne savais pas que c’était une intoxication alcoolique. J’avais pris de la méthamphétamine en cristal et bu pendant trois jours d’affilée, j’ai eu une intoxication alcoolique et ça m’a fait peur. J’ai eu beaucoup de ces moments de clarté pendant que je buvais et consommais mais je ne pouvais pas m’arrêter. C’est comme ça que je suis devenu sobre et je n’ai jamais regardé en arrière. Je savais que tant que je mettrais la sobriété en haut de ma liste, tout le reste s’arrangera dans ma vie. Et regardez-moi – il tout s’est bien passé. »

BUCKCHERRY continue de soutenir son dernier album, « Enfer », sorti en juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 « Peinture de guerre » a été enregistré à l’automne 2020 à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

A l’été 2020, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet de cette année-là.

En 2019, BUCKCHERRY enrôlé François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur « Peinture de guerre ».

