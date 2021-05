Josh Todd de Buckcherry dit que le départ de Keith Nelson était “ trois ans de préparation ”

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd dit que le départ du guitariste fondateur Keith Nelson était “trois ans dans la fabrication” avant que cela ne se produise finalement.

Nelsonla sortie de BUCKCHERRY a été annoncé en mai 2017. À l’époque, aucune raison n’a été donnée pour expliquer sa rupture avec le groupe. Il a été remplacé par Kevin Roentgen, qui avait déjà joué avec PERLE AMÉRICAINE et ÂME. Roentgen la gauche BUCKCHERRY en juillet 2020 et a été remplacé par JETBOYde Billy Rowe.

Interrogé dans une nouvelle interview avec le podcast “The Crash Report” s’il s’agissait d’une transition difficile sans devoir continuer Nelson, Todd a déclaré: “Nous avions déjà connu quelques départs de membres du groupe. Donc, à ce moment-là, nous nous sommes vraiment mis au point – notre radar était en marche. Nous tous – pas seulement Keith. Nous avons tous [our] radars maintenant parce que nous avons traité quelques transitions dans ce département. Et nous étions sur la route. Et quand vous êtes sur la route, vous êtes en étroite collaboration avec les gens, et vous savez donc simplement quand les choses vont se détériorer. “

Il a poursuivi: “Je me sens comme [Keith‘s departure] trois ans se sont écoulés pour se concrétiser. Et je suis sûr que c’était une décision difficile à prendre pour lui. Mais tout arrive pour une raison, et les gens doivent faire ce qu’ils doivent faire pour être heureux. Et je pense que c’est finalement ce qui s’est passé. Mais tu devrais lui demander toutes ses raisons et pourquoi il voulait faire ce qu’il avait à faire.

“Cela étant dit, j’ai su Stevie [Dacanay, a.k.a. Stevie D.] depuis que j’ai 19 ans, bien avant même de me rencontrer Keith, ” Josh ajoutée. “Stevie Il n’a jamais été en mesure de faire partie d’une grande partie de l’écriture de chansons, donc pour lui, assumer ce rôle était vraiment excitant pour lui, et pour moi, parce que nous avons une très bonne amitié en plus. Et nous avons fait le JOSH TODD ET LE CONFLIT enregistrer [2017’s ‘Year Of The Tiger’] d’abord avant même de faire un BUCKCHERRY record, et c’était très amusant. Nous sommes revenus à la lourdeur de mes racines, et nous nous sommes beaucoup amusés à faire cet album, et c’est un très bon disque. Donc, au moment où nous sommes arrivés à la ‘Peinture de guerre’ des sessions d’écriture de chansons, nous étions dans ce que j’aime appeler une chanson complète, et c’était juste un travail d’amour à ce moment-là. Et c’était donc une transition assez douce – honnêtement. “

Dans une interview de décembre 2019 avec “Trunk Nation: LA Invasion” au SiriusXM, Nelson a déclaré à propos de sa sortie de BUCKCHERRY: “Je n’ai jamais vraiment parlé de mes raisons [for leaving], parce que ce n’était pas juste un. »Il a ajouté:« Je suis vraiment fier de ce que j’ai fait. Nous avons accompli beaucoup de choses – bien plus que nous ne le pensions – et je n’ai aucune rancune. Je vais juste de l’avant. “

Todd dit au “Appétit pour la distorsion” podcast que les choses “sont devenues vraiment bizarres” au cours des trois années précédant le départ de Nelson et batteur Xavier Muriel. “Ce n’était tout simplement plus un groupe. Nous n’étions pas alignés; nous n’étions pas tous concentrés sur les mêmes choses; nous ne voulions pas tous les mêmes choses”, a-t-il déclaré. “Tout se passe pour une raison, et ce n’est que de grandes choses pour nous tous. Je ne peux pas parler pour Keith ou alors Xavier, mais j’espère juste qu’ils sont vraiment heureux dans leur vie. C’est tout ce qui me tient à cœur, vraiment, car en fin de compte, c’est tout ce que vous voulez pour les gens. Je ne peux pas nourrir de ressentiment ou de colère envers qui que ce soit. À l’époque, il y avait beaucoup de choses qui me frottaient dans le mauvais sens, mais depuis, j’y ai vraiment beaucoup travaillé, et maintenant, avec le recul, il fallait juste que ça arrive. Maintenant, tout est vraiment incroyable. À chaque changement de gamme BUCKCHERRY‘s histoire, ça s’est toujours amélioré, donc j’avais ça à réfléchir quand tout ça se passait, donc j’étais juste optimiste à propos de tout ça. “

En mars 2019, Todd a dit qu’il n’avait pas encore ravivé son amitié avec Nelson, malgré la tentative du chanteur d’enterrer la hachette. “Je peux vous dire ceci. Je lui ai vraiment donné une opportunité de se préparer pour ça, et il n’a pas saisi cette opportunité,” Todd mentionné. «Je ne peux que vous dire personnellement que j’ai beaucoup travaillé sur le sujet et je peux dire ceci que j’espère qu’il est heureux, et c’est tout. Et j’espère que tous ceux qui ont eu des problèmes avec [BUCKCHERRY] et a dû partir est heureux, car c’est tout ce qui compte à la fin de la journée. Je ne le déteste pas et je ne déteste personne. “

BUCKCHERRY sortira son nouvel album, “Hellbound”, le 25 juin via Records de Round Hill. Le suivi des 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur-interprète Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DÉF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Crow, parmi beaucoup d’autres.