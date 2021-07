Josh Todd de Buckcherry dit que le rock est “oubliable” et “sans visage” depuis deux décennies

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd a décrit le genre rock depuis la première décennie de ce siècle comme « oubliable » et « sans visage ».

Todd parlait sur le Fièvre de la ligne blanche chaîne YouTube du podcast et dans un nouveau Spotify-série d’accompagnement d’album exclusive pour le disque actuel du groupe “Enfer”.

“En ce qui concerne le rock, je pense que depuis les années 2000, c’est oubliable”, Josh a déclaré à un journaliste australien Steve Masscord. “Non pas que les groupes ne soient pas bons et qu’ils ne sortent pas de chansons. Il y a certainement eu des carrières commencées après les années 2000 dans la musique rock, mais c’est juste un peu sans visage. Il n’y a pas de rock stars, il n’y a pas de stars de la guitare , il n’y a pas de chanteurs de rock.

“Si vous regardez dans les années 90, regardez tous les grands frontmen”, a-t-il poursuivi. “Tu avais Chris Cornell et Layne Staley et Eddie Vedder et Zack De La Rocha et Jonathan Davis etc. Et puis les années 2000 et après ? Je ne pourrais même pas vous dire qui est un chanteur. Il est tellement bizarre.

“Je pense que c’est parce que c’est devenu ce mouvement Active Rock, où tout est accordé et coupé en grille et … tout le monde joue les échantillons en direct, et les chanteurs, ils chantent tous de la même manière. Alors vous écoutez la radio Active Rock et ça sonne comme le même groupe pendant 45 minutes. Il n’y a pas de dynamique entre les groupes. Il n’y a pas de “Oh, c’est ce groupe et c’est ce groupe”, et ils ont tous leur propre petite saveur. Ce n’est plus comme ça. Et je pense que c’est pourquoi personne parle de la musique rock dans le courant dominant.

“Il y a littéralement un groupe auquel ils vont commercialement s’ils veulent remplir cette fente rock sur une cérémonie de remise de prix ou quoi que ce soit, et c’est le COMBATTANTS DE FOO, ” Todd ajoutée. “C’est tout. C’est ce que vous obtenez pour tout le genre rock. Et c’est bien pour eux, mais si vous êtes un musicien de rock, c’est difficile.”

le “Enfer” compagnon d’album — rendu possible par un partenariat entre Spotify et Ancre – se trouve à cet endroit.

La semaine dernière, BUCKCHERRY reporté les dates de tournée de quelques semaines après que deux membres du groupe ont été testés positifs pour COVID-19, la maladie causée par le nouveau coronavirus.

BUCKCHERRYle nouvel album de, “Enfer”, a été libéré le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

En 2019, BUCKCHERRY recruté François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur “Peinture de guerre”.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).