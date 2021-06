Josh Todd de Buckcherry dit qu’il a « commencé à masquer les avions bien avant Covid »

Dans une toute nouvelle interview avec Jon Beatty du “Brewtally Speaking Podcast”, BUCKCHERRY chanteur Josh Todd discuté du fait que de nombreuses grandes compagnies aériennes ont toujours des politiques et des directives en place pour maintenir le risque de transmission de COVID-19 aussi bas que possible en rendant obligatoire le port de masques dans toutes ses installations, quel que soit le statut vaccinal.

“J’ai commencé à me masquer dans les avions bien avant COVID, parce que chaque fois que j’étais dans un avion pendant plus de cinq heures, comme quand je vais en Europe et tout ça, trois jours plus tard, je tombais malade de l’avion – l’air recyclé, et tout le monde est là-dedans en train de tousser”, a-t-il dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET). “Et je me dis:” Putain, mec. Je ne ferai plus jamais ça. Je m’en fiche si je dois porter un masque pendant 12 heures dans un avion. ” Et j’ai commencé à le faire, et les résultats étaient incroyables.

“À un moment donné, nous sommes allés à… Nous avons eu cette course où c’était l’Australie [and] Japon”, a-t-il poursuivi. “Et c’était 35 000 milles dans les airs en deux semaines. Voilà à quel point nous sommes dans les avions. Alors je me suis masqué tout le temps, et le [rest of the] le groupe ne l’a pas fait, et chacun de ces gars a eu cette toux étrange qui a duré six semaines. Et ils sont convaincus qu’ils avaient récupéré COVID – c’était juste avant que COVID ne frappe. Et je me suis masqué, et j’allais bien. Donc je ne recommencerai jamais à ne pas me maquiller dans un avion, je vais vous le dire.”

Ailleurs dans le chat, Josh a confirmé qu’il avait reçu le Moderna Vaccin contre le covid19. “Je l’ai fait pour le plus grand bien”, a-t-il déclaré. “Je veux faire ma part. Je veux aussi sortir et travailler. Je veux pouvoir aller partout, quoi que cela signifie, je veux le faire. Et je veux aussi le faire pour d’autres que moi-même.”

BUCKCHERRYle nouvel album de, “Enfer”, sortira le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JET-BOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.



