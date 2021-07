Josh Todd de Buckcherry est devenu un phlébotomiste certifié pendant le verrouillage

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd, qui fêtera ses 27 ans d’abstinence en novembre, s’est entretenu avec SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” sur la façon dont il a passé son temps d’arrêt du coronavirus. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis passé à l’action. Je ne suis pas du genre à rester assis trop longtemps. Je ne suis jamais sur le petit pot de pitié. cette fois. Comment puis-je l’utiliser à bon escient ? » Et faire le “Enfer” enregistrer [with BUCKCHERRY] était l’un d’entre eux. Et en ce qui concerne la récupération, je suis toujours dedans. Alors j’ai fait beaucoup de Zoom réunions à ce moment-là; beaucoup de récupération est allé à Zoom réunions. Et j’ai fait beaucoup de Zoom réunions; Je suis resté en action. J’ai fait beaucoup de step pendant cette période pour me sentir bien dans ma tête. Et j’ai repris le tennis ; J’ai beaucoup joué au tennis, ce qui était vraiment bon pour ma santé mentale. Et beaucoup de choses. J’ai aussi appris un nouveau métier. Je suis devenu un phlébotomiste certifié pendant le verrouillage et j’ai servi le comté de LA pendant quatre mois dans une clinique COVID. Alors je l’ai fait aussi, après la “Enfer” enregistrement a été écrit. Beaucoup de choses intéressantes que j’ai faites pendant le confinement. Mais c’était l’un d’entre eux. [It was] très intéressant et [I] appris beaucoup.”

Interrogé sur les étapes nécessaires à l’obtention de la certification en phlébotomie, c’est-à-dire le prélèvement de sang par ponction veineuse pour la transfusion, les tests de diagnostic ou les procédures expérimentales, Josh a déclaré: “Je suis allé à un programme de deux semaines où vous vous en tenez et vous êtes souvent coincé par les étudiants. Et puis vous devez passer un examen national, et je l’ai fait aussi, et j’ai réussi. sur le terrain et faites votre truc. Et c’est ce que j’ai fait pendant, comme je l’ai dit, quatre mois dans le centre-ville de LA ; j’ai travaillé dans une clinique COVID. Et c’était intéressant.

“J’ai toujours été ouvrier – je travaille depuis l’âge de 13 ans – donc ne pas travailler n’est pas bon pour moi”, a-t-il expliqué. “Et je me suis toujours intéressé à ça. Je vais toujours à Diagnostic de quête. J’y fais mes analyses de sang chaque année, car les meilleurs phlébotomistes y sont. Je me souviens que ce grand et grand mec tatoué est sorti et a pris mon sang une fois, et je ne l’ai même pas senti littéralement; il était si bon. Et nous avons commencé à discuter, et je m’y suis intéressé – il y a longtemps, bien avant la pandémie. Et puis j’étais juste, comme, ‘Je vais aller apprendre ça. Je vais l’apprendre. Et donc je l’ai fait.”

“Enfer” est sorti le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).