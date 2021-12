Josh Todd de Buckcherry: « Le rock n’était pas au bon endroit avant la pandémie »

Le leader de Buckcherry, Josh Todd, a demandé s’il pensait que la pandémie aurait un effet néfaste sur l’avenir des groupes de rock, y compris le sien.

Lors d’une conversation avec Classic Rock, Todd partage ses réflexions selon lesquelles « le rock n’était pas au bon endroit avant la pandémie », semblant se ranger du côté des arguments avancés par Gene Simmons de Kiss, selon lesquels le genre se débat depuis un certain temps.

Cherry croit qu’il y a un avenir pour le rock, cependant, il pense juste que cela pourrait être un peu différent de ce à quoi nous sommes habitués. Au lieu de cela, Cherry dit que pour se remettre du poids supplémentaire de la pandémie, « tout ce que les groupes peuvent faire maintenant est de construire notre propre petit empire ». En d’autres termes, chérissez les petites victoires et appréciez le succès là où il vient.

Avec des groupes incapables de tourner et de promouvoir leur musique pendant la fermeture de l’industrie du live, Todd explique que les artistes ont dû se tourner vers des moyens alternatifs, tels que le marketing en ligne, pour nourrir et développer leur base de fans.

« Je pense que le marketing en ligne est devenu inestimable pour les groupes pour se promouvoir », dit-il. « De nos jours, les gens ont une durée d’attention de seulement cinq

secondes, il est donc facile pour votre sortie d’album de passer inaperçue, à moins que vous ne soyez averti. »

Récemment, Buckcherry a annoncé qu’ils rejoindraient la légende du rock choc Alice Cooper lors de sa tournée américaine de mars à avril. La tournée de Cooper avec Buckcherry commence le 19 mars à Hanovre et se termine le 20 avril. La tournée se poursuivra avec Ace Frehley en tant qu’invité spécial à partir du 22 avril.

