Josh Todd de Buckcherry : “Nous ne nous sommes plus adaptés à aucun type de rock traditionnel depuis 22 ans”

Dans une nouvelle interview avec Heavy New York, BUCKCHERRY chanteur Josh Todd discuté de la longévité du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Quand nous sommes sortis, nous étions vraiment les moutons noirs de la musique rock. Nous sommes sortis en 99, et c’était genre rap-rock et ce genre de rock shoegazing, ces WEEZER-type bandes. Et nous ne correspondions à personne. Et nous ne nous sommes toujours pas adaptés à tout type de rock mainstream depuis 22 ans. C’est vraiment bizarre. Et nous avons eu cette belle carrière. Donc, je ne sais pas de quoi il s’agit. je pense BUCKCHERRYest tout simplement unique — c’est un groupe de rock unique. Nous ne brisons pas le moule ou quoi que ce soit – nous ne sommes qu’un groupe de rock pur et dur – mais quand vous entendez BUCKCHERRY, tu sais que c’est BUCKCHERRY.”

Il ajouta: “[When BUCKCHERRY was first formed], nous savions juste que nous voulions juste faire ce qui nous rendait heureux, et puis quoi qu’il arrive après ça, alors ça arrivera. Et nous avons obtenu un contrat d’enregistrement, et nous avons commencé à faire carrière. Alors j’en suis fier. Mais il s’agit de chansons à succès, en fin de compte. Nous avions des chansons à succès sur le premier album, puis « 15 » était un gros disque géant. Et nous avons eu des chansons à succès sur chaque disque. C’est ainsi que vous pouvez rester dans le jeu au fil du temps.”

BUCKCHERRYle nouvel album de, “Enfer”, sortira le 25 juin via Records de Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.



Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).