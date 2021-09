Josh Todd de Buckcherry se souvient d’avoir entendu Metallica pour la première fois : ” J’étais, genre, ” C’est un dur à cuire, mec “

Dans une nouvelle interview avec RadioactifMike Z, hôte de la 96,7 KCAL-FM programme radiophonique “Câblé dans l’Empire”, BUCKCHERRY le chanteur a parlé de son amour pour METALLIQUE, en particulier les premiers disques du groupe. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “J’ai grandi dans le comté d’Orange, en Californie. Fondamentalement, ma fondation rock était constituée de disques de punk rock indépendants, donc je ne me suis jamais vraiment intéressé aux gros disques de rock entre guillemets avant d’avoir, peut-être 17 ans. Et je me suis lié d’amitié avec ces deux gars – c’étaient des amis à moi – et ils étaient juste fous METALLIQUE fans, et ils m’ont donné ‘Tue les tous’, ce disque, et c’est le disque qui l’a fait pour moi. J’étais, comme, ‘C’est dur à cuire, mec.’

“La raison pour laquelle j’ai tant aimé le punk rock, c’est parce qu’il n’était pas filtré”, a-t-il poursuivi. “Ils n’avaient pas de grandes maisons de disques qui leur disaient quoi dire et quoi faire. Donc, c’étaient des enfants qui étaient super honnêtes avec leurs sentiments et ce qu’ils traversaient, et ils l’ont mis en chanson, et cela m’a vraiment touché Alors, quand j’ai entendu ‘Tue les tous’, j’ai ressenti la même chose – j’ai senti que c’était un groupe qui était un gang; ils avaient cette mentalité de gang. Et ce qu’ils disaient était réel et je le croyais vraiment. Et c’est pourquoi j’aime tant ce disque.”

Après Todd choisi “Coup de fouet” et “Entre Sandman” comme les deux chansons de METALLIQUE jouer sur “Câblé dans l’Empire”, RadioactifMike Z lui a demandé s’il pensait que le “Black Album” était un énorme changement par rapport au premier son du groupe et comment il a réagi lorsqu’il l’a entendu pour la première fois. Il a déclaré: “Je ne savais pas ce qui allait se passer. Ils ont commencé à devenir un peu plus commerciaux. Mais c’était bien pour moi, parce que j’ai commencé à mûrir davantage en tant qu’homme et musicien, et j’ai vraiment aimé les gros refrains et les de grandes mélodies. Cette chanson [‘Enter Sandman’] avait beaucoup d’hameçons, et j’ai pensé que c’était vraiment génial. Et ils ont toujours en quelque sorte gardé leur intégrité. Et c’est ce que j’ai adoré dans cette chanson, c’est sûr.”

BUCKCHERRYle dernier album de, “Enfer”, est sorti en juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.



