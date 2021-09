Josh Todd de Buckcherry sur le vaccin Covid 19: “J’espère que tout le monde l’obtiendra pour le plus grand bien”

Dans une toute nouvelle interview avec le « Podcast TODDCast », BUCKCHERRY chanteur Josh Todd a parlé de l’acceptation croissante des soi-disant passeports vaccinaux parmi un public américain autrefois hésitant et des appels accrus à leur utilisation obligatoire dans l’industrie du concert.

“Mec, quand j’ai eu l’occasion d’en avoir un, j’ai sauté dessus”, a-t-il dit (tel que retranscrit par BLABBERMOUTH.NET). “Je n’oblige personne à faire ce qu’il doit faire. J’espère que tout le monde l’obtiendra pour le plus grand bien et ne pensera pas qu’à lui-même, afin que nous puissions traverser cela et passer de l’autre côté et le faire un peu plus gérable. Mais je comprends que les gens ont des problèmes médicaux et ainsi de suite – ils font face à beaucoup de choses. Et cela étant dit, qu’allez-vous faire ? »

Todd, qui fêtera ses 27 ans d’abstinence en novembre, a récemment confié SiriusXM‘s “Trunk Nation avec Eddie Trunk” qu’il est devenu phlébotomiste certifié pendant le confinement. Interrogé sur les étapes nécessaires à l’obtention de la certification en phlébotomie, c’est-à-dire le prélèvement de sang par ponction veineuse pour la transfusion, les tests de diagnostic ou les procédures expérimentales, Josh a déclaré: “Je suis allé à un programme de deux semaines où vous vous en tenez et vous êtes souvent coincé par les étudiants. Et puis vous devez passer un examen national, et je l’ai fait aussi, et j’ai réussi. Et puis vous obtenez sur le terrain et faites votre truc. Et c’est ce que j’ai fait pendant, comme je l’ai dit, quatre mois dans le centre-ville de LA ; j’ai travaillé dans une clinique COVID. Et c’était intéressant.

“J’ai toujours été ouvrier – je travaille depuis l’âge de 13 ans – donc ne pas travailler n’est pas bon pour moi”, a-t-il expliqué. “Et je me suis toujours intéressé à ça. Je vais toujours à Diagnostic de quête. J’y fais mes analyses de sang chaque année, car les meilleurs phlébotomistes y sont. Je me souviens que ce grand et grand mec tatoué est sorti et a pris mon sang une fois, et je ne l’ai même pas senti littéralement; il était si bon. Et nous avons commencé à discuter, et je viens de m’y intéresser – il y a longtemps, bien avant la pandémie. Et puis je me suis dit : ‘Je vais apprendre ça. Je vais l’apprendre. Et donc je l’ai fait.”

Un passeport vaccinal est un document physique ou numérique qui indique si une personne est complètement vaccinée contre le COVID-19. Les critiques disent que de tels passeports sont une violation de la vie privée et un exemple de dépassement du gouvernement. Pendant ce temps, les partisans soulignent que la loi fédérale sur l’immigration exige déjà que les immigrants fournissent une preuve de leur statut de vaccination pour plusieurs maladies.

Il existe de nombreux précédents pour devoir présenter une preuve de vaccination, que ce soit pour le travail ou les voyages. Depuis un siècle, presque toutes les écoles des États-Unis exigent une preuve de vaccination pour que les étudiants s’inscrivent. Des dizaines de pays à travers le monde ont besoin d’une “Carte contre la fièvre jaune” pour entrer à leurs frontières.

Les partisans des passeports vaccinaux, y compris plusieurs musiciens de heavy metal de premier plan, les ont présentés comme l’un des moyens les plus efficaces de rouvrir l’économie du pays en toute sécurité.

Un certain nombre d’artistes de hard rock et de heavy metal ont annulé des spectacles ou des tournées entières alors que l’industrie du concert repense son approche des spectacles en direct tandis que la variante delta du coronavirus se propage à l’échelle nationale.

Le mois dernier, Divertissement en direct, l’une des plus grandes sociétés de concerts et de billetterie du pays, a annoncé qu’elle exigera de tous les artistes et spectateurs qu’ils présentent une preuve de vaccination ou un test COVID-19 négatif à partir de début octobre.

Pays vivantl’annonce est intervenue un jour après AEG présente a déclaré qu’il exigerait une preuve de vaccination pour entrer dans ses clubs, théâtres et festivals détenus et gérés. La décision a été prise dans la foulée de l’augmentation spectaculaire des cas de COVID-19 alors que la variante delta se propage à travers les États-Unis.

BUCKCHERRYle dernier album de, “Enfer”, est sorti en juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.



