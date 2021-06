Josh Todd dit que “Hellbound” est le “meilleur” album de Buckcherry à ce jour

BUCKCHERRY chanteur Josh Todd a parlé à Rodolfo Romain de “Le spectacle romain” sur le nouvel album du groupe, “Hellbound”, qui sortira le 25 juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 “Peinture de guerre” a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

Interrogé sur la façon dont lui et ses camarades de groupe sont restés occupés pendant la pandémie de coronavirus, Josh a déclaré: “Nous devions vraiment nous concentrer sur quelque chose de créatif pour nous en détourner. Parce que, comme vous le savez, vivant aux États-Unis, il y avait beaucoup plus que la pandémie en cours. C’était le chaos. C’était le élections, COVID, racisme, émeutes – la liste est longue. La violence armée – tout ce genre de choses.

“Chaque fois qu’il y a beaucoup d’adversité, ce groupe écrit vraiment ses meilleurs disques, je dois dire”, a-t-il poursuivi. ““Enfer”, notre nouveau record qui sortira le 25 juin, ça doit être le meilleur avant JC disque, et je ne dis pas ça juste parce que nous sommes sur le point de le laisser tomber. C’est vraiment incroyable. Nous avons travaillé très dur dessus. Nous avons juste canalisé toute cette énergie dans l’écriture de chansons. Ouais, nous avons écrit beaucoup de chansons. Nous avons écrit environ 30 chansons pour un disque de 10 chansons. Donc ça va juste vous montrer à quel point nous étions minutieux, et ça a vraiment payé. »

Quant à ce qu’il adviendra des quelque 20 chansons restantes qui n’ont pas été retenues cette fois-ci, Todd a déclaré: “Je pense que certains d’entre eux sont assez bons pour faire un disque – peut-être deux ou trois. Parfois des chansons, elles n’arrivent jamais à ce point où elles sont assez bonnes pour être sur un disque. C’est pourquoi vous devez écrire beaucoup d’entre eux. Nous ne voulons pas sortir juste du remplissage. C’est vraiment important pour nous. C’est pourquoi nous écrivons beaucoup de chansons. “

En ce qui concerne la façon dont lui et ses camarades décident quelles chansons mettre sur un album, Josh a déclaré: “Vous savez en quelque sorte. La crème monte au sommet. Nous créons une petite liste de lecture – nous aurons des listes de lecture protégées par mot de passe pendant que nous écrivons des démos – et elle ne va qu’au groupe, à notre manager et à notre producteur Et puis nous continuons juste à écrire et ajouter des chansons et écrire et ajouter des chansons. Et avant que vous le sachiez, quand ça se rapproche et que nous avons l’impression d’avoir épuisé le processus d’écriture de chansons, il y a généralement toujours huit chansons qui sont indéniables, ou sept , et puis vous devez en quelque sorte commencer à vraiment peaufiner les trois ou quatre derniers. C’est un peu comme ça que nous procédons. Nous savons quand nous l’avons.

“Au BUCKCHERRY disques, vous voulez avoir beaucoup de dynamique — vous ne voulez pas avoir que des chansons rock ; vous ne voulez pas n’avoir que des chansons au tempo ultra-rapide ; vous ne voulez pas avoir toutes les ballades ; vous ne voulez pas avoir toutes les chansons midtempo, “expliqua-t-il.” Donc quand vous écrivez des chansons, parfois vous aurez cinq chansons midtempo, et vous n’en voulez qu’une ou deux pour l’enregistrement. Et puis vous aurez quelques chansons lentes, et vous n’en voulez qu’une pour l’enregistrement. Et puis vous aurez un tas de rockers. Comme je l’ai dit, il y en aura de bons et puis il y aura des chansons médiocres; c’est peut-être un bon refrain, mais le reste de la chanson n’est pas bon. Des trucs comme ça. Parfois, vous revenez en arrière et réécrivez des choses.

“Nous étions juste dans une zone sur ce record”, a-t-il ajouté. “Nous avons co-écrit beaucoup de chansons avec Marti Frederkisen aussi, le gars qui a produit le disque. Nous avions écrit des chansons avec lui dans le passé. C’est un gars vraiment talentueux. Et cinq de ces chansons ont fait le disque. Donc ça va juste vous montrer à quel point c’était bon. Nous avons écrit avec lui pendant une semaine. Nous avons écrit six chansons en cinq jours, et cinq d’entre elles ont fait le disque. Et puis nous avons pris cinq des 22 autres [guitarist] Stevie [Dacanay, a.k.a. Stevie D.] et j’avais écrit avant d’entrer dans une pièce avec Marti. Et là tu as “Enfer”, l’enregistrement. Et c’est incroyable.”

L’été dernier, BUCKCHERRY recruté JETBOY‘s Billy Rowe comme son nouveau guitariste. Il a rejoint le groupe en remplacement de Kevin Roentgen, qui est parti BUCKCHERRY en juillet 2020.

Roentgen, qui a rejoint le groupe californien en 2017, a officialisé sa sortie dans une publication sur les réseaux sociaux. Il a écrit: “En fin de compte, j’ai pris la décision de quitter la route et de passer plus de temps avec ma famille. Les gars l’ont compris et je leur en suis reconnaissant. Bien que ma femme et ma fille m’aient toujours soutenu à cent pour cent dans cette concert, ils sont très heureux maintenant de m’avoir à la maison.”

Roentgen rejoint BUCKCHERRY en remplacement du guitariste d’origine Keith Nelson. Roentgen peut être entendu sur “Peinture de guerre”, qui a été publié en mars 2019 via Siècle des médias/ROUGE Musique. Le disque de 12 chansons a été produit par Mike Plotnikoff, dont la précédente collaboration avec le groupe était BUCKCHERRYle troisième album multi-platine de 2005’s “15”.

En 2019, BUCKCHERRY recruté François Ruiz comme son nouveau batteur. Il rejoint le groupe en remplacement de Sean Winchester, qui est sorti BUCKCHERRY après avoir déposé les pistes de batterie sur “Peinture de guerre”.