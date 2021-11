Lors d’une apparition dans un récent épisode de la GUNS N’ ROSES-central « Appétit pour la distorsion » Podcast, BUCKCHERRY leader Josh Todd réfléchi à sa première et unique rencontre face à face avec Axl Rose. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « J’ai toujours beaucoup aimé Axe – en tant que chanteur, en tant que leader. Je pense vraiment que c’est un gars vraiment talentueux. Et je ne l’ai jamais rencontré. J’avais été dans des endroits où il était proche et je ne le savais pas et je n’ai jamais pu le rencontrer. Alors, coupez à [BUCKCHERRY] fait une poignée de spectacles avec [GUNS N’ ROSES in 2011]. Et pourtant, c’est un type mystérieux – il n’allait toujours jamais à l’heure prévue. Et à ce moment-là, nous serions toujours dans un bus, voyageant peut-être vers le prochain endroit. Parce que nous étions déjà partis, donc nous n’avons jamais eu l’occasion de nous connecter. Alors coupé pour faire un spectacle – je pense que c’était l’un des derniers spectacles que nous avons fait avec GN’R. Et nous sommes tous dans le bus après le spectacle. Et notre tour manager dit, ‘Hé, Axe veut vous dire bonjour les gars. Il a quelque chose pour toi. Vous pouvez venir dans la salle. Et j’étais genre : ‘Quoi ? Oui!’ Alors on a mis toutes nos conneries ensemble, on va dans la salle, et [it was] juste l’expérience la plus bizarre. Nous sommes dans le couloir d’une arène. Il sort. Il marche vers nous. Il a un sac. C’est un sac en plastique de Meilleur achat. Il dit : « Comment allez-vous les gars ? Je veux juste dire que c’était bien de vous avoir les gars. Et il sort son sac et nous tend à tous un iPad — à chacun de nous un iPad — de Meilleur achat. ‘Je veux juste vous offrir un cadeau et vous dire combien nous apprécions de vous avoir [on tour with us].’ Et j’étais juste, genre, ‘Tu te moques de moi ? Ceci est incroyable.’ J’étais sans voix. »

Todd a poursuivi: « C’était l’un des gestes les plus cool de l’un de vos héros qui soit jamais arrivé. Ce n’était pas que nous ayons un iPad; c’était ce putain de Axl Rose nous a donné un putain d’iPad. Et nous avons pris une photo avec lui. Et c’était tout. Il est parti et est monté sur scène. Et j’étais juste, genre, ‘Mec, c’était genre, putain d’incroyable.’

« Il y a eu une poignée d’expériences pour moi dans ma carrière de rock and roll où j’ai rencontré certains de mes héros et c’était vraiment une expérience merveilleuse, et c’était l’une d’entre elles », Josh ajoutée.

« [That was] trop cool. Il est tellement classe, mec. C’était incroyable. »

De retour en 2002, Todd a brièvement affronté un groupe sans nom avec l’ancien GUNS N’ ROSES membres Sabrer et Duff McKagan, qui formera plus tard REVOLVER EN VELOURS.

BUCKCHERRYle dernier album de, « Enfer », est sorti en juin via Records de la Colline Ronde. La suite de 2019 « Peinture de guerre » a été enregistré l’automne dernier à Nashville, Tennessee avec le producteur et auteur-compositeur à louer Marti Frederiksen, qui a déjà collaboré avec AÉROSMITH, DEF LEPPARD, Jonny Lang et Sheryl Corbeau, parmi beaucoup d’autres.

Axl Rose photo par Katarina Benzova



