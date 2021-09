Josh Warrington admet que les rêves de titre mondial sont TERMINÉS s’il perd à nouveau contre Mauricio Lara devant la foule partisane de Leeds

in

Josh Warrington concède que ses rêves de championnat du monde seront en lambeaux s’il perd contre Mauricio Lara pour la deuxième fois samedi soir.

‘The Leeds Warrior’ revient à l’action dans sa ville natale au Headingly Stadium dans l’espoir qu’il pourra venger la seule défaite de sa carrière professionnelle jusqu’à présent.

Le Britannique a été abasourdi à huis clos en février – mais il aura 20 000 rugissements cette fois-ci

En février, Warrington a été brutalement mis KO par Lara au neuvième tour de ce qui a été un énorme bouleversement à huis clos.

L’ancien champion du monde poids plume IBF, qui n’a jamais perdu sa ceinture sur le ring, a été écrasé alors que ses plans de carrière et ses ambitions étaient fermement mis en attente par un Mexicain percutant qui est arrivé au Royaume-Uni avec peu ou pas de fanfare.

Pourtant, “Bronco” s’est avéré être un adversaire très vivant et Warrington pense que la défaite a gravement nui à sa carrière, malgré toutes ses incroyables réalisations sur le ring.

Après avoir chassé des champions du monde comme Emanuel Navarrete et Leo Santa Cruz dans le passé, le joueur de 30 ans veut plus de respect pour son nom n’ayant pas goûté à la défaite lors de ses 30 combats précédents.

Warrington a été stupéfait par Lara à la Wembley Arena

Les victoires contre Lee Selby, Carl Frampton et Kid Galahad seront tous de lointains souvenirs si Warrington ne peut pas battre Lara

“C’est très excitant”, a-t-il déclaré à talkSPORT. « Avoir des champions du monde au niveau national ajoute toujours un peu de piquant et rend les combats pour les fans à domicile encore plus excitants – c’est aussi simple que cela.

«Mais je semble être récupéré, un peu. Il y a deux ans, quand j’avais battu [Lee] Selby, [Carl] Frampton, [Kid] Galahad – Je regardais Shakur Stevenson, Gary Russell Jr, Leo Santa Cruz.

« Il semblait que ces garçons avaient accroché de petits serpents à leurs jeux de serpents et d’échelles et j’ai l’impression d’avoir touché un énorme serpent et les gens veulent que je recommence ma carrière !

« J’aime penser que lorsque je gagnerai samedi, je devrais être de retour là où j’étais. Je devrais me lancer dans des combats pour le titre contre un Navarrete ou un Santa Cruz ou un Gary Russell.

Emanuel Navarrete détient le titre WBO des poids plume

Le champion WBC Russell Jr se bat rarement et serait encore plus inaccessible pour le ‘Leeds Warrior’ sans titre mondial

Bien que Lara insiste sur le fait que Warrington ou les circonstances ne lui ont pas donné de chance, il ne fait aucun doute que l’Anglais n’a semblé qu’une ombre de lui-même la nuit.

Une deuxième défaite consécutive tuerait sûrement toute chance de se battre contre le champion WBC Russell Jr ou le champion WBO Navarrete et signalerait peut-être la fin de sa carrière à 126 livres.

“Mauricio était censé être un combat pour me garder occupé et il nous a tous choqués”, a ajouté Warrington.

« Donc, je ne pense pas qu’il y avait d’options pour aller ailleurs ; si j’étais descendu d’un autre niveau, je suis presque revenu au niveau national.

« J’ai travaillé dur pour arriver au sommet de l’arbre.

« Disons-le bien, si je ne peux pas battre des gens comme Mauricio Lara – et je le discrédite et lui manque de respect ici – mais mes rêves d’être à nouveau champion du monde s’évanouissent si je ne peux pas gagner samedi soir. “