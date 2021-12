Joshua Bassett révèle les abus sexuels commis dans son enfance par un «homme beaucoup plus âgé»

Joshua Bassett s’est ouvert sur ses abus dans son enfance (Photo: Rob Latour/REX/Shutterstock)

Joshua Bassett a révélé qu’il avait été » systématiquement maltraité » par un homme beaucoup plus âgé que lui lorsqu’il était enfant, mais a refoulé les souvenirs au point où il ne » se souvenait » de l’épreuve que l’année dernière.

L’ancienne star de High School Musical: The Musical: The Series, 20 ans, s’est ouverte à GQ de faire face au traumatisme de ce qu’il a vécu.

Il a révélé: «J’ai beaucoup subi d’abus sexuels dans mon enfance. Je ne m’en souvenais pas jusqu’à l’année dernière, ce qui est assez fou. Je l’ai enterré jusqu’à présent.

Joshua a ajouté qu’il avait également subi des abus de la part d’un homme plus âgé lorsqu’il était adolescent: » Et quand j’étais adolescent, un homme beaucoup plus âgé m’a régulièrement maltraité, et je n’ai pas pu le voir pour ce que c’était au temps.’

Le chanteur et acteur a déclaré que sa nouvelle chanson Set Me Free l’avait aidé à gérer le traumatisme, avec des paroles telles que: « Vous m’avez tellement pris, mais vous ne pouvez pas tout me prendre. »

Joshua dit que le morceau est un « hymne pour moi et le genre de personnes qui ont eu de la douleur et du pouvoir sur moi toute ma vie ».

Joshua, qui aurait fréquenté la co-star Olivia Rodrigo, veut lancer un podcast pour aider les autres (Photo : Walt Disney Pictures/Kobal/REX/Shutterstock)



Joshua utilise sa musique pour traiter le traumatisme (Photo : Amy Sussman/KCA2021/. pour Nickelodeon)

Il a également révélé qu’il lancerait un podcast l’année prochaine pour parler des problèmes « lourds » dans l’espoir d’aider d’autres personnes qui se sont trouvées dans des situations similaires.

Joshua a utilisé sa musique pour traiter l’année dernière, son single Crisis étant à propos de «toutes les relations publiques folles au cours de l’année» après sa séparation avec Olivia Rodrigo.

Plus: Nouvelles du Showbiz américain



L’acteur avait été critiqué par les fans après avoir été le sujet signalé des chansons de rupture d’Olivia Good 4 U et Drivers License de son album Sour.

L’ancien couple se serait rencontré lors du tournage de High School Musical: The Musical: The Series en 2019, mais n’a ni confirmé ni nié qu’ils sortaient ensemble alors qu’ils étaient ensemble.

Soutien aux victimes

Victim Support offre un soutien aux victimes de viol et d’abus sexuels. Vous pouvez les contacter au 0333 300 6389.

Vous avez une histoire ?

Si vous avez une histoire de célébrité, une vidéo ou des photos, contactez l’équipe d’animation de Metro.co.uk en nous envoyant un e-mail à celebtips@metro.co.uk, en appelant le 020 3615 2145 ou en visitant notre page Soumettre adore vous entendre.





Lien source

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();