Joshua élabore la stratégie pour vaincre Usyk. Il s’est préparé pour quinze tours

Dans les semaines qui précèdent les combats, les boxeurs ont l’habitude de faire des déclarations provoquant leurs rivaux, mais sans dévoiler leur projet de s’imposer sur le ring.

Anthony Josué Oui, il a publiquement exposé la stratégie qu’il s’apprête à vaincre Oleksandr Usyk 25 septembre.

Le mouvement signifie que vous n’êtes jamais arrêté pour prendre un coup. Le mouvement est important. Concentration : lorsque vous voulez frapper, vous bloquez puis faites un mouvement. Vous devez vous assurer que le cerveau fonctionne. Cela peut être épuisant mentalement, alors je me prépare à rester concentré pour les douze tours. »Joshua a déclaré à Sky Sports.

« Je m’entraîne aussi pour pouvoir frapper quatre fois, pas une seule. Vous devez savoir ce que vous avez devant vous et savoir comment y faire face. Je suis apte à ce combat. Je me bats contre un rival adapté aux douze rounds. Ce serait donc stupide de ma part d’entrer là-dedans avec mes muscles criant pour de l’oxygène. Je me suis entraîné comme un boxeur de quinze rounds dans cette configuration. Je serai bien préparé. C’est la clé. Que se passe-t-il quand je m’entraîne comme ça ? Mon corps s’adapte et prend sa forme naturelle », a déclaré le champion du monde des poids lourds WBA, WBO et IBF.