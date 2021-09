Joshua et Usyk commencent le jeu des trônes des poids lourds

Les JO de Londres 2012 se sont terminés de la même manière pour Anthony Joshua (24-1, 22 KO) et Olek Usyk (18-0, 13 KO) : avec une médaille d’or au cou. Les deux ont pris un peu de temps pour réfléchir à leur avenir et en 2013 (AJ en octobre et Usyk en novembre), ils ont fait leurs débuts en tant que professionnels. Les similitudes ne s’arrêtent pas là, puisqu’en 2016, tous deux ont réussi à se proclamer champions du monde professionnels. À ce stade, sa carrière a différé, mais pas de beaucoup. L’Anglais de 32 ans a réussi à être le roi des poids lourds en remplissant les stades en Angleterre et l’Ukrainien de 34 ans a remporté la World Boxing Super Series lors de sa première saison pour figurer parmi les meilleurs livre pour livre. Les deux n’avaient jamais coïncidé, puisqu’Olek a toujours concouru dans une catégorie en dessous, mais en 2019, il a décidé de monter dans les gros poids. Le combat était à portée de main.

Usyk n’a pas voulu prendre de risque et a pris le changement dans la foulée. Il a eu deux combats chez les poids lourds et a souffert en transition. Maintenant, semble plus fort et bien que la différence de taille entre les deux soit claire, l’Ukrainien ne sera pas aussi désavantagé en termes de poids (l’Anglais pèsera près de neuf kilos de plus). Le procès entre les deux a mis du temps à se produire car l’un ne voulait pas se présenter et l’autre a dû corriger «l’erreur» contre Andy Ruiz. Malgré cela, personne ne s’attendait au duel si tôt, en effet, cela n’arrivait presque jamais. Joshua allait unifier les poids lourds contre Fury, mais un juge a décrété que le “Gipsy King” devait d’abord combattre Wilder (9 octobre) et Usyk n’a pas hésité à accepter. On verra enfin les visages. Le stade de Tottenham recevra ce samedi 60.000 qui vibrent du duel depuis des semaines.

De manière boxistique, le combat comporte de nombreuses questions, ce qui le rend si attrayant. Usyk est revenu dans le passé et a eu Anatoly Lomachenko (père de l’ancien champion du monde Vasyl), qui l’a mené à l’or olympique. Anatoly ne forme qu’un seul professionnel : son fils, mais la relation qui les unit l’a fait accepter pour ce combat. Que recherche Usyk ? Renforcer les concepts de base de la boxe amateur. Vous souhaitez entrer et sortir rapidement, favoriser les mouvements latéraux… sait qu’il ne peut pas rester à distance de Joshua. AJ a souffert contre Ruiz (premier combat) lorsqu’il est entré à bout portant et l’a frappé avec une plus grande vitesse. Il y a la clé. Pendant ce temps, Joshua (a toujours l’espagnol Ángel Fernández dans son coin) a montré qu’après avoir perdu est plus prudent. Il s’est également amélioré en mouvement, mais la réputation qu’il a de « mâchoire de verre » soulève des doutes. L’équilibre est de 60-40 pour AJ, mais il fait face à un combat très difficile. Il n’y a qu’un seul trône des poids lourds et nous avons actuellement quatre prétendants. Le jeu des trônes commence.