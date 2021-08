Joshua Franco a battu Andrew Moloney pour mettre fin à leur histoire particulière en commun

Dario Pérez

Top Rank a organisé hier soir une soirée au Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa (États-Unis), où la présence des frères Moloney s’est imposée, donnant aux Australiens une de chaux et une autre de sable. Joshua Franco serait, appartenant à une autre société telle que Golden Boy Promotions, qui sortirait plus fort de la soirée, remportant la mise de fond.

L’Américain Josué Franco (18-1-2, 8 KO) est sorti le bras levé en clôture de sa trilogie particulière à l’Australien Andrew Moloney (21-2, 14 KO), conservant le titre régulier des super-mouches WBA. Les juges ont rendu le même verdict dans les trois affaires, 116-112 en faveur d’un Franco qui pense déjà, comme il l’a dit à ESPABOX, aux noms les plus séduisants de la division.

Le combat a été compétitif, passionnant, bien que presque toujours en voyant Franco tirer le meilleur parti des échanges qu’aucun d’eux n’a refusé. Le résultat du crash pourrait changer lorsque l’arbitre a décrété la chute de l’Américain au septième round, mais les répétitions instantanées (aujourd’hui elles ont bien fonctionné) ont déterminé qu’il n’avait été le produit d’aucun impact. Les meilleurs derniers rounds de Franco ont été décisifs pour l’avenir du combat, arrivant plus entier physiquement et avec une plus grande fraîcheur d’idées.

le frère d’André, Jason Moloney (22-2, 18 KO), a rebondi après la défaite contre Naoya Inoue et a battu de manière convaincante Josué greer (22-3-2, 12 KO). Il l’a fait par décision unanime et des scores de 98-92, 98-92 et 96-94. L’Australien a commencé un peu réservé, mais il s’est imposé dès le troisième tour et s’est avéré être le plus fort sur la scène, entrant à nouveau dans les poules des titres mondiaux des poids coq.

Aussi dix tours, Arnold Barboza jr (26-0, 10 KO) a gagné Antonio Moran (26-5-1, 19 KO) avec des cartes encore plus larges, double 99-91 et 100-90. Le combat avait peu d’histoire depuis le deuxième tour, où les coups répétés dans la région nasale ont causé une fracture et du sang abondant à Morán; Malgré tout, il a fait preuve d’une impressionnante capacité de souffrance et a enduré jusqu’à la cloche finale.

Dans les médias, les débuts de Nico Ali Walsh (1-0, 1 KO), petit-fils de Muhammad Ali. Le joueur de 21 ans s’est avéré avoir des compétences en boxe au-delà de l’attrait de son nom de famille et a été vaincu par TKO au premier tour à Semaines de Jordanie (4-2, 2 KO), qu’il a submergé de coups de trajectoires diverses jusqu’à ce que l’arbitre arrête les actions pour infériorité manifeste.