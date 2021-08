Joshua Franco : “Je veux Chocolatito ou Estrada”

Dario Pérez

En ce grand samedi de boxe, le combat le plus morbide de la soirée est celui qui clôt la trilogie entre Joshua Franco et Andrew Moloney. Nous avons déjà eu l’occasion d’interviewer l’Australien ces derniers jours, nous avons donc tenté, avec succès, de parler avec l’Américain. Franco (17-1-2, 8 KOs) cherchera, à 25 ans, à tourner la page avec une autre victoire pour trouver le meilleur de la division pour échanger cette ceinture WBA “régulière” contre un vrai championnat du monde.

-Salut Joshua, ravi de te parler. Nous aimerions que vous fassiez un bref résumé de votre étape amateur.

-Bonjour, c’est un plaisir. Avant pro, j’ai fait quatre-vingt-cinq combats. J’ai gagné des tournois aux États-Unis, mais je ne pouvais pas être champion national. Bien sûr, dans mon seul championnat international, j’ai remporté l’or en Pologne. Je n’ai pas accumulé d’expérience excessive malgré 85 combats.

-Lorsqu’il s’est agi de devenir professionnel, à quel point a-t-il été difficile de le faire ? Nous avons vu ces jours-ci avec les Jeux Olympiques que c’est presque un sport différent.

-Oui, je te dirais que c’était un peu difficile pour moi, c’est le moins qu’on puisse dire. J’ai dû apprendre à enfoncer davantage mes poings et à décrocher les coups puissants, mais on apprend vite même si certaines choses sont difficiles.

-Vous commencez votre carrière professionnelle, avec ces ajustements que vous nous dites, de manière très positive, 13-0. Et soudain, vous rencontrez Lucas Fernández. Vous gagnez le combat avec un confort relatif et il était allé au sol. Que vous arrive-t-il alors de perdre au neuvième et avant-dernier tour ?

-Comme tu dis, je gagnais le combat, je le dominais, mais j’ai eu une bonne main qui m’a fait chanceler et reculer. L’arbitre a sauté au milieu, et c’était sa décision, je m’en souviens comme ça.

-Avez-vous appris plus d’un épisode en remportant plusieurs combats plus faciles ?

-Je dirais oui, j’ai pris note car tout cela m’a appris beaucoup de choses. De ce combat et des suivants, également difficiles, j’ai acquis beaucoup d’expérience, et au fond je suis reconnaissant de ce qui s’est passé pour cette raison, car ils m’ont aidé à grandir.

-Tu veux dire, nous supposons, que plus tard tu as disputé une trilogie avec scar Negrete. Il est très particulier qu’avant celui en cours avec Moloney, vous ayez déjà combattu trois autres combats d’affilée contre le même adversaire il y a des années. Avec Negrete, vous avez eu un match nul, une victoire par décision partagée et un match nul. Est-ce un avantage par rapport à Moloney d’avoir affronté le même adversaire trois fois auparavant)

-(Le sourire) Ces trois duels avec Óscar Negrete m’ont rendu plus fort, plus patient, ont augmenté mon intelligence et ma prise de décision en tant que boxeur. C’était vraiment dur, il s’avançait toujours, il mettait beaucoup de pression… Quelle trentaine de rounds ! Ils ont eu un effet très positif sur moi en tant qu’athlète pour devenir le champion que je suis aujourd’hui.

-Et maintenant tu finis cette autre trilogie contre Andrew Moloney. Dans le premier affrontement, vous passez de moins en plus et terminez très bien, le renversant au onzième tour et remportant une victoire étroite. Que pouvez-vous nous dire sur le combat ?

-Je me suis préparé énormément, je suis arrivé fort et j’avais beaucoup de confiance. Je commence généralement un peu plus calmement pour voir ce que mon adversaire apporte, mais ensuite j’augmente le rythme le plus possible, alors j’ai essayé ce qu’il avait, la puissance qui était dans ses poings avant de prendre ce qu’il avait et de finir de bien contrôler le combat.

– Puis vint la revanche immédiate, avec la polémique, les juges surveillant les répétitions pour voir si ta coupure qui t’empêchait de continuer était de coup de tête ou de coup et tout ce qui s’est passé cette nuit-là. À notre avis, le coup de tête ne semble pas exister, cela semblait être un coup de poing juridique qui vous ouvre, mais, à part ça, comment avez-vous vécu toute cette polémique de l’intérieur ?

-(Pense) Euh, je m’inquiète surtout de l’état de mon œil, car il était fermé et je ne pouvais pas voir à travers. Je ne sais pas si cela aurait pu être une tête au premier tour, mais au deuxième avec son jab, j’ai commencé à me sentir bien pire. Cela fait partie de la boxe, ces choses arrivent et j’attendais les cartes, il leur a fallu beaucoup de temps pour se décider ; Moi, dans ma tête, je pensais juste qu’ils liraient déjà le verdict, quel qu’il soit, mais je voulais sortir de là. C’était un nul technique, et maintenant nous allons au troisième match.

-Comment vous préparez-vous pour ce troisième combat, qui a déjà lieu samedi ? Nous avons parlé avec votre adversaire et il m’a dit que c’était le combat de sa vie, ce qu’il voulait le plus.

-Je te dirais la même chose. Gagner ce combat m’ouvrirait de grandes portes, car, bien que je sois un champion du monde régulier, je veux montrer que j’appartiens à ce groupe des meilleurs de ma division, comme Chocolatito et Estrada. Alors bien sûr, c’est une date très importante et je m’entraîne très dur pour cela, car la gagner est ce qui m’apporterait de meilleurs combats.

-Puisque vous les nommez, nous devons vous demander lequel de ces noms serait votre rival de rêve, si Chocolatito, Estrada, Cuadras, Sor Rungvisai …

-Je voudrais affronter Chocolatito ou Estrada, ce serait deux très gros combats, ou alors aller chercher les autres champions, Ioka et Ancajas. Ils seraient tous incroyables, et je me vois avec la capacité de sortir victorieux.

-Pour ceux qui ne vous ont pas vu en Espagne, et étant donné que nous pouvons très probablement voir le combat sur FITE, que pouvons-nous attendre de lui et de vous ?

-Vous pouvez vous attendre à quelqu’un d’explosif, un combat passionnant, et je peux m’adapter à tous les styles, même si j’aime frapper à haut volume : je peux boxer, je peux faire la guerre à bout portant, contre-attaquer, etc. Assurez-vous de vous connecter pour me voir lors d’une grande soirée de boxe.

-Enfin, que diriez-vous, bien qu’avec ce dernier vous ayez déjà promu le gala de samedi, auprès des fans espagnols ?

-Salut à tous mes fans espagnols, merci pour votre soutien et, je l’ai dit, je vous attendrai samedi.

-Quelques mots en espagnol pour finir, allez-y.

– (Dans un castillan plus que correct, riant et timidement) Merci pour le soutien de «Spain», allons-y avec tout!

-Merci, bonne chance samedi.

-À vous, merci pour le temps et le soutien.

