Joshua Franco sans problème contre Andrew Moloney défend sa couronne WBA

Joshua Franco a terminé sa trilogie avec Andrew Moloney en beauté samedi soir. Franco s’est battu intelligemment et a régulièrement battu Moloney lors d’un combat de 12 rounds qu’il a remporté par décision unanime de conserver son titre mondial WBA des super-mouches. Franco de San Antonio a battu Moloney d’Australie aux points pour la deuxième fois en 13 mois et demi et a résolu de manière décisive la controverse qui a persisté au neuvième mois depuis que leur revanche immédiate a abouti à un tristement célèbre no-contest.

Les juges Karen Holderfield (116-112), Mike Ross (116-112) et David Sutherland (116-112) ont chacun marqué huit rounds pour Franco lors d’un événement principal télévisé ESPN au Hard Rock Hotel & Casino de Tulsa, Oklahoma. Franco (18-2-1, 8 KO, 1 NC) a conservé le championnat secondaire WBA de 115 livres qui a battu Moloney (21-2, 14 KO, 1 NC) par décision unanime en juin 2020 au MGM Grand Conference Center.

Lorsque la cloche finale a sonné, un Franco confiant a levé les bras en triomphe et a sauté sur une corde au milieu. Il venait de remporter une autre manche dans un combat dans lequel, évidemment, Franco aurait dû être éliminé pour perdre. Un uppercut gauche de Franco a soutenu Moloney avec 35 secondes à faire au 11e tour. Franco a de nouveau contrôlé l’action lors de ce onzième tour et a apparemment étendu son avance sur les tableaux de bord.

Une combinaison de droite et de gauche de Franco a poussé Moloney contre les cordes avec un peu moins de deux minutes à jouer au 10e tour. Une contre-attaque laissée par Franco a atterri avec environ 45 secondes à jouer au 10e tour. La main droite de Moloney a atterri juste après le milieu du neuvième tour. Une autre main droite de Franco s’est connectée avec environ 35 secondes à faire au neuvième tour.

Avec Moloney appuyé contre les cordes, Franco a atterri avec deux crochets du gauche avec un peu plus de 1:40 à jouer au huitième tour. Franco a également atterri avec une main droite sur le corps environ 35 secondes plus tard. Reiss a marqué un knockdown pour Moloney avec 1:39 à jouer au septième tour. Cependant, une relecture instantanée après le tour a rapidement déterminé que Franco est tombé sur le tapis et a utilisé son gant gauche pour éviter de tomber seulement après que Moloney ait raté la main droite.

Moloney a lancé plusieurs tirs au milieu de la minute du sixième tour. Franco a cloué Moloney avec un crochet gauche qui a atterri avec un peu moins de 30 secondes à faire au sixième tour. Reiss a réprimandé Moloney pour avoir mené avec la tête 40 secondes après le cinquième tour. Franco a frappé Moloney avec un uppercut droit à 50 secondes du cinquième tour, ce qui a amené Moloney à s’éloigner de lui.

La main droite de Moloney a atterri avec un peu moins de 55 secondes à jouer au cinquième tour. Le crochet gauche de Moloney au corps s’est précipité autour de la garde de Franco pendant environ 50 secondes au quatrième tour. Vers la fin du quatrième tour, la main droite de Moloney s’est connectée au corps de Franco.

La main droite de Moloney a déséquilibré Franco environ une minute après le troisième tour. Franco a atterri de la main gauche alors que Moloney a atterri du gauche avec une minute à jouer au troisième tour. Moloney a ouvert sur Franco au milieu de la minute du deuxième tour, lorsqu’il a porté des coups durs à la tête et au corps de Franco. Moloney a également décroché un uppercut droit alors qu’ils travaillaient à l’intérieur avec un peu moins d’une minute à jouer au deuxième tour.

Une combinaison droite-gauche de Franco a atterri avec environ 15 secondes à jouer au deuxième tour. Franco a attrapé Moloney avec une main droite qui l’a tenu avec environ 15 secondes à faire au premier tour. Avant que le coup de poing décisif de Franco n’atterrisse, ils ont principalement échangé des jabs lors du premier tour. Franco a battu de justesse Moloney par décision unanime lors de son premier combat fantastique : un combat de 12 rounds en juin 2020 au MGM Grand Conference Center de Las Vegas. Il a marqué un renversement au 11e tour et a devancé Moloney par des scores de 115-112, 114-113 et 114-113.

Un Moloney déterminé a pris un bon départ dans son match revanche immédiat en novembre 2014, pour se contenter d’un non-concours controversé. Leur match revanche prévu en 12 rounds s’est terminé au deuxième tour car un gonflement sévère a empêché Franco de continuer. L’équipe de Moloney a fait valoir que les dégâts avaient commencé par l’un de ses coups de poing au premier tour. L’arbitre Russell Mora a cependant décidé que le gonflement avait commencé à la suite d’un coup de tête au premier tour.

Une rediffusion ridiculement longue sur le ring par la Nevada State Athletic Commission a confirmé l’appel de Mora, ce qui a rendu leur combat imbattable. L’équipe de Moloney a déposé une protestation, mais le résultat a été confirmé.