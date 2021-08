Joshua Jackson : 11 films et émissions de télévision à regarder si vous aimez le Dr Death Star

CinemaBlend participe à des programmes d’affiliation avec diverses sociétés. Nous pouvons gagner une commission lorsque vous cliquez sur ou effectuez des achats via des liens.

Joshua Jackson joue depuis son plus jeune âge. Cela a conduit Jackson à jouer dans de nombreuses émissions de télévision et films bien-aimés, notamment The Mighty Ducks, Dawson’s Creek et Fringe. Bien que Joshua Jackson ait joué de nombreux rôles variés, du meilleur ami adorable au loup-garou, sa série la plus récente, Dr. Death, a permis à l’acteur de jouer un rôle pas comme les autres. Il incarne le Dr Christopher Duntsch, un homme plus boucher que chirurgien et plus narcissique que la plupart.

Le rôle a fait beaucoup de bruit à Jackson et lui a valu de nouveaux fans. Ses fans n’ont peut-être pas besoin d’un récapitulatif des grands films et émissions de télévision de Joshua Jackson, mais tout le monde peut avoir besoin de suggestions. Heureusement, nous avons beaucoup d’émissions de télévision et de films pour vous si vous êtes un nouveau fan de Joshua Jackson.