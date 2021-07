in

À l’époque où Dawson’s Creek était une chose, il en était de même pour Gilmore Girls, Buffy contre les vampires, Felicity, Degrassi, One Tree Hill et The OC. à l’époque. Lorsque les émissions s’éloignent de ce scénario parce que les personnages grandissent, le public peut grandir avec eux. Mais en même temps, ces histoires de lycée sont si pertinentes qu’il est logique que Joshua Jackson pense qu’il n’y avait pas vraiment besoin de s’en éloigner.