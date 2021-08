Joshua Jackson continue de verser de l’eau froide sur le redémarrage potentiel de ‘Dawson’s Creek’

La star de Dawson’s Creek, Joshua Jackson, a un nouveau projet, mais il ne peut toujours pas éviter les questions sur une reprise du drame pour adolescents bien-aimé des années 90 qui l’a transformé en star. Dans des interviews récentes pour la promotion de Dr. Death, Jackson a déclaré qu’il ne voyait pas vraiment pourquoi quelqu’un voudrait voir ce que Pacey Witter, Dawson Leery, Jen Lindley et Joey Potter font à l’âge mûr. Jackson a joué le rôle de Pacey dans les six saisons de la série WB, diffusée de 1998 à 2003.

“Je ne sais pas pourquoi tu voudrais [bring it back]”, a déclaré Jackson, 43 ans, à M. Porter cette semaine lorsqu’on lui a posé des questions sur un renouveau de Dawson’s Creek. “Personne n’a besoin de savoir ce que font ces personnages à l’âge mûr. Nous les avons laissés dans un bel endroit. Personne n’a besoin de voir que Pacey a mal au dos. Je ne pense pas que nous ayons besoin de cette mise à jour.”

Jackson a fait des commentaires similaires à Variety plus tôt ce mois-ci, bien qu’il ait suggéré qu’un redémarrage avec des personnages complètement nouveaux pourrait fonctionner. “Je ne sais pas si nous devons voir Pacey et Joey au milieu de la quarantaine”, a déclaré Jackson à Variety. “L’histoire a été racontée à propos d’un groupe de personnes à la fois et franchement, vous auriez probablement pu couper les deux dernières saisons et les garder au lycée parce que c’est un moment particulièrement beau – et un moment spécifique – dans un tas de gens vies.”

L’acteur de Fringe a poursuivi en notant que le public n’a pas besoin d’un “drame grave” sur l’endroit où se trouvent ses personnages et ceux de Katie Holmes aujourd’hui. “Je ne sais pas si vous servez cette vieille histoire en racontant l’histoire de nous vieillissant, gris et ridés et traversant ensemble une crise de la quarantaine”, a-t-il déclaré. “Je ne pense pas que cela ajoute à l’histoire originale.”

Le créateur de Dawson’s Creek, Kevin Williamson, a également abandonné l’idée de faire une reprise ou un remake. “Nous continuons à en parler, mais non”, a déclaré Williamson lors de la tournée de presse de l’été 2019 de la Television Critics Association. “Pour l’instant, il n’y a rien dans le pipeline.” Williamson a déclaré plus tard que même si tout le monde voulait revenir, il n’y avait tout simplement plus d’histoire à raconter. “Jen est morte”, a déclaré Williamson, faisant référence au personnage de Michelle Williams. “Qu’allons-nous faire? Nous en avons parlé, mais jusqu’à ce que nous trouvions une vraie raison de le faire – mais non. Pour l’instant, non. C’est drôle que tu en parles parce que j’en parlais justement hier soir.”

Bien qu’il n’y ait pas de nouveaux épisodes de Dawson’s Creek en préparation, les fans peuvent toujours voir les quatre étoiles dans de nouveaux projets majeurs. Jackosn vient de jouer dans Dr. Death, une série limitée pour Peacock basée sur le podcast sur l’ancien chirurgien de la colonne vertébrale condamné Christopher Duntsch. Les huit épisodes sont désormais disponibles en streaming. James Van Der Beek, qui a joué Dawson, a joué dans le film Hulu Bad Hair. Holmes a été vu dans The Secret: Dare to Dream l’année dernière. Williams sera ensuite vu dans Venom: Let There Be Carnage le 15 septembre.