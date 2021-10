Joshua Jay sur « Comment pensent les magiciens »

Larry pèse sur les joueurs de la NBA et leurs positions sur les vaccinations COVID-19 (01h00). Plus tard, Larry est rejoint par le magicien et auteur Joshua Jay pour discuter de son dernier livre, How Magicians Think, et du nombre de magiciens qui se passionnent pour la magie (14h00). Plus tard, ils parlent de l’éthique d’un magicien et de la diversité dans le monde de la magie, et Jay effectue même quelques tours de magie.

Hôte : Larry Wilmore

Invité : Joshua Jay

Producteur : Kaya McMullen

Assistant de production : Jonathan Kermah

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS